"Лукойл" возобновляет поставки нефти в ЕС через Украину: Reuters раскрыл подробности новых соглашений

"Лукойл" планирует возобновить поставки нефти через южную ветвь трубопровода "Дружба" в Словакию и Венгрию в октябре благодаря новым соглашениям с венгерской компанией MOL. Это позволит MOL контролировать транспортировку нефти и избежать осложнений, связанных с санкциями и транзитом через Украину.

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Об этом пишет Reuters. Ранее летом Украина наложила запрет на поставки нефти от российского "Лукойла" из-за санкционного списка, в который попала российская компания.

Это заблокировало транспортировку российской нефти в MOL, одного из крупнейших нефтепереработчиков в регионе. Однако новые договоренности, заключенные между MOL и поставщиками, позволили найти альтернативные механизмы восстановления поставок нефти.

Согласно новым условиям, MOL станет владельцем сырой нефти на белорусско-украинской границе, а также возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой нефти в нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии. Ранее эти расходы покрывала Россия, что приводило к определенным сложностям в процессе транзита через Украину.

Трубопровод Дружба является одной из ключевых транспортных артерий для поставки нефти в Центральную Европу. Несмотря на введенное ЕС эмбарго на российскую нефть, Словакия, Венгрия и Чехия получили временное исключение из-за ограниченных возможностей альтернативных поставок. Это делает российскую нефть через Дружбу важным ресурсом для энергетической стабильности этих стран.

В сентябре поставки российской нефти по "Дружбе" планировались в объеме 510 тыс. тонн для Словакии и 360 тыс. тонн для Венгрии. Основными поставщиками выступили российские компании " Татнефть" и " Русснефть".

Обновленные договоренности позволяют MOL контролировать все этапы транспортировки нефти от белорусско-украинской границы. Это позволяет избежать осложнений, связанных с транзитом через Украину, вызванных финансовыми и юридическими противоречиями между Украиной и Россией. Возобновление поставок нефти планируется уже в октябре, однако возможность перенаправления объемов нефти еще в сентябре остается под вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела санкции против российской компании "ЛУКойл", запретив транзит ее нефти по своей территории в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение властей этих стран и угрозы ограничить импорт горючего в самую Украину. Впрочем, по словам экспертов, топливный кризис стране не угрожает.

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