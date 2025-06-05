После рекордов - гниение на складах: Россия стремительно теряет экспорт одного из важнейших товаров

После рекордных показателей экспорта зерна из РФ объемы вывоза российской пшеницы за границу в 2025 году резко просели. Это объясняется как плохой урожайностью, так и сокращением запасов в экспортных регионах страны-агрессора.

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Как сообщают росСМИ, некоторые эксперты оценивают падение экспорта пшеницы из России по итогам сельскохозяйственного года (с июня 2024-го по конец июня 2025-го) в 41,5 млн тонн. Это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

И хотя в 2024 году объемы вывоза были выше прошлогодних значений, в новом году они резко упали. А именно:

за январь–апрель – на 40% год к году;

за март–апрель – на 60%.

Согласно другим подсчетам, экспорт пшеницы упадет, хоть и не так сильно, но все равно очень существенно – на 19,8-22%. Это эквивалентно 40,9-41,7 млн тонн (такая существенная разница зависит от используемых методик и различающихся исходящих данных).

Зерновой экспорт входит в топ главных источников валютной выручки для бюджета РФ – в 2024 году российские производители отгрузили на внешние рынки 72 млн тонн, что стало абсолютным рекордом. Главное место при этом заняла пшеница, на долю которой пришлось 80% всего зернового экспорта России.

Среди ключевых причин падения экспорта этой культуры – снижение урожайности. Прогнозируется, что в 2024/25 сельхозгоду в РФ соберут 82,6 млн т пшеницы, что примерно на 16% меньше, чем годом ранее. Это связывают с сокращением посевных площадей под этот тип культуры – до 1,2 млн га, что стало минимальным показателем за 6 лет.

Также важную роль играет и снижение запасов этого вида зерна в экспортных регионах РФ (эксперты оценили, что из-за неправильного хранения около 10 млн тонн пшеницы сгнило в амбарах). При этом в Поволжье запасы пшеницы еще есть, но из-за высокой стоимости ее транспортировку железной дорогой ее доставка является нерентабельной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия массово крадет зерно с временно оккупированных территорий Украины. Например, на неподконтрольных властям районах Донбасса сейчас хранится около 165 тысяч тонн украинского зерна, которое готовят к дальнейшей продаже.

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