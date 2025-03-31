Лоукостер Ryanair готовится переписывать цены на авиабилеты: как и когда вырастет стоимость

Ирландский лоукостер Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты летом 2025 года, что связано с растущим спросом и возможными геополитическими рисками. В то же время, компания расширяет свой флот и внедряет новые сервисы, чтобы привлечь еще больше пассажиров.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью The Independent. По его словам, спрос на билеты остается высоким, а объем раннего бронирования на лето 2025 уже составляет около 40% от доступных мест.

Несмотря на это, ситуация на рынке остается нестабильной из-за возможных геополитических рисков. Среди основных факторов, которые могут повлиять на изменение тарифов, он назвал:

возможное обострение войны в Украине;

политическую ситуацию в США, в том числе возможные действия Дональда Трампа после президентских выборов;

риск терактов в крупных городах Европы;

нестабильность в мировой экономике

Если этих потрясений удастся избежать, цены на авиаперелеты будут постепенно расти, но останутся в пределах прогнозируемых показателей. О'Лири напомнил, что в прошлом году Ryanair снизила средние тарифы на 8% по сравнению с 2023-м, и компания пытается восстановить часть утраченных доходов.

Аналитики уже зафиксировали рост стоимости билетов на популярные маршруты. К примеру, стоимость перелета из Манчестера на Тенерифе в августе 2025 года может превысить 500 фунтов стерлингов (около 26 800 гривен) за билет в обе стороны. На менее загруженных маршрутах билеты остаются доступными: например, рейс Борнмут – Пальма в июне можно забронировать за 37 фунтов стерлингов (около 2 000 гривен).

Несмотря на нестабильную ситуацию, Ryanair продолжает активно расширять свой бизнес. О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует останавливаться на текущих 200 миллионах пассажиров в год и стремится достичь показателя в 300 миллионов к 2034 году. Для этого компания планирует получить еще 336 новых самолетов Boeing и расширить географию своих маршрутов. "Мы идем к межгалактическому господству и не собираемся останавливаться", – пошутил О'Лири в своем интервью.

Кроме расширения сети полетов, Ryanair запустила новую услугу подписки – Ryanair Prime. Это программа лояльности, позволяющая пассажирам получать скидки на билеты и другие привилегии. Стоимость годовой подписки составляет 79 фунтов стерлингов (около 4266 гривен). Участники программы получают:

возможность бесплатного выбора места в самолете;

бесплатную туристическую страховку;

доступ к 12 ежегодным эксклюзивным распродажам мест.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польская авиакомпания LOT подтвердила намерения возобновить регулярные рейсы в Украину после завершения войны, в том числе в Киев и Львов. Восстановление зависит от стабильного прекращения огня, открытия воздушного пространства и подтверждения высоких стандартов безопасности украинских аэропортов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!