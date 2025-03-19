Акции Tesla обвалились более чем на 50%: как Маск теряет свой главный актив

За три месяца акции Tesla потеряли более 50% своей стоимости, что принесло коротким продавцам 16,2 миллиарда долларов прибыли. Политические скандалы и макроэкономические вызовы явились ключевыми факторами падения рыночной стоимости компании на 700 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Financial Times. В результате чистый капитал Илона Маска сократился на 100 миллиардов долларов.

Огромная доля Илона Маска в Tesla больше не является его самым ценным активом, поскольку компания по производству электромобилей продолжает терпеть резкую распродажу на фондовом рынке. Доля Маска в SpaceX, его частном бизнесе по производству ракет и спутников, теперь является самым большим активом магната-миллиардера впервые за пять лет. По данным Forbes, его доля в SpaceX оценивается в 147 миллиардов долларов, что примерно в 20 миллиардов больше, чем его акции в Tesla после их падения вдвое с декабря.

Такое резкое падение стало благодатной почвой для коротких продавцов, заработавших на этом 16,2 миллиарда долларов. Короткие продавцы (шортселлеры) – это трейдеры, делающие ставку на снижение цены акций. Они берут акции взаймы, продают их по текущей цене, а затем выкупают дешевле, получая прибыль от разницы. Последние месяцы стали для них очень выгодными, поскольку акции Tesla значительно потеряли в цене.

Почему упали акции Tesla

рыночные условия и решения руководства:

по данным S3 Partners, короткие продавцы начали наращивать свои позиции после того, как акции Tesla достигли пика 17 декабря;

многие инвесторы и аналитики начали считать, что акции компании были переоценены, и их реальная стоимость должна быть значительно ниже.

спорные политические заявления Маска:

вмешательство Илона Маска в европейскую политику, включая поддержку ультраправых партий, вызвало негативную реакцию среди покупателей Tesla в Европе;

бренд, ранее ассоциировавшийся с прогрессивностью и экологичностью, начал терять свою ценность.

проблемы с продажами и макроэкономическая ситуация:

сокращение расходов федерального правительства США, которые Маск инициировал как глава Департамента эффективности правительства, тоже повлекло за беспокойство на рынке;

снижение спроса на электромобили Tesla из-за общего экономического спада и роста конкуренции.

реакция аналитиков: JPMorgan снизил целевую цену Tesla до 120 долларов за акцию из предыдущих 135 долларов, отметив, что столь стремительный обвал ценности бренда беспрецедентен в мировой автомобильной истории.

Хотя короткие продавцы отметили значительную прибыль, ситуация на рынке все еще остается нестабильной. Некоторые хедж-фонды, такие как Bridgewater Associates, решили открыть длинные позиции в Tesla, видя возможности роста в будущем. В то же время многие инвесторы сомневаются в перспективах компании, особенно ввиду политических рисков и макроэкономической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на красноречивую поддержку президента США Дональда Трампа миллиардером Илоном Маском в его компании Tesla переживают, что политика американской администрации навредит автопроизводству. Об этом говорится в неподписанном письме, которое от имени компании поступило торговому представителю США Джеймисону Гриру.

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