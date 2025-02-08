Литва, Латвия и Эстония отключились от российской электросистемы: до этого готовились десятилетиями

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подтвердил, что 8 февраля все страны Балтии отключились от российской электросистемы. Этого не удавалось сделать еще с советских времен.

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"Только сейчас у меня произошло слияние с министрами Латвии и Эстонии. Радостная новость заключается в том, что в 9:9 ч страны Балтии отключились от российской и беларуской систем", – сказал Вайчюнас, передает издание LRT.

После изолированного теста активности Литва, Латвия и Эстония не вернутся к старой системе – они заработают синхронно с сетями континентальной Европы и станут полностью энергонезависимыми от России. Синхронизация запланирована на воскресенье около 14 часов.

"Сегодня у нас начало конца, а завтра в обед будет конец конца и новое начало", – заявил в субботу Рокас Масюлис, глава литовского оператора системы передачи Litgrid.

"Мы отключаемся от сети, к которой были подключены почти полвека и более. Возможно, не менее важный момент произойдет завтра, когда мы присоединимся к сети континентальной Европы", – сказал Миндаугас Кейзерис, глава государственной энергетической группы Epso-G.

"Сначала мы отключили одну линию, затем, через 10-15 минут, еще одну линию и снова через то же время – третью линию. Затем, примерно через полчаса, мы отключили беларускую линию", – рассказал он.

Латвийский государственный оператор сети передачи электроэнергии Augstsprieguma tikls (AST) также сообщил, что отключение от российской энергосистемы прошло успешно и не вызвало никаких проблем в латвийской энергосистеме.

По словам руководителя департамента системного управления компании Litgrid Донато Мателиониса, в субботу произошло техническое отключение компонентов линий электропередачи с Россией и Беларусью и физически соединительные провода планируют отключить до конца февраля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, потребность Калининградской области в электроэнергии объясняется еще и наличием ядерных ракет "Искандер" и значительной части Балтийского флота РФ. А после отключения от российской энергосистемы она станет "энергетическим островом" – то есть электросетью без внешних связей. Она сложнее в эксплуатации, поскольку не может полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и снабжения электроэнергией.

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