"Лимонная" лихорадка в monobank завершилась: кто получил 1 млн грн, машины, квартиру и iPhone

Последняя активность с "лимонами" от monobank"положила" приложение и стала настоящим феноменом – на той или иной стадии к акции присоединились более 3,5 млн украинцев, то есть каждый третий пользователь банка. Впрочем, лишь некоторые везунчики получили подарки от банка: современные смартфоны, автомобили, квартиру и немалые суммы.

Об этом сообщили в самом банке. В компании заверили OBOZ.UA, что проверили всех победителей – среди них не обнаружили ни работников monobank, ни их родственников, как заявляли некоторые пользователи в соцсетях.

"Лимон" за добрые дела

Как сообщил Олег Гороховский, 21 октября состоялся главный розыгрыш по результатам "лимонной" акции – среди всех участников, которые собрали 50 "лимонов", разыграли 1 млн грн и путешествие в парижский Диснейленд. Денежный приз достался директору благотворительного фонда, который занимается детскими домами, Артему Харченко.

Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram свою бурную реакцию на победу и признался, что не смог ответить на телефонный звонок от организаторов акции, поскольку был на приеме у стоматолога. "Это еще раз доказывает, что добрые дела, которые я делаю для детей сирот, имеют вознаграждение", – поделился победитель.

Среди владельцев детских mono-карт разыграли поездку в парк развлечений Диснейленд. Она путешествие досталась Даниилу Джуранюку, который сможет взять с собой четырех друзей.

Призы за "супер лимон"

В начале акции Гороховский предупредил, что те, кто нашел в мобильном приложении банка все 50 основных "лимонов", будут иметь шанс найти загадочный 51-й "лимон", за который получат автомобиль BMW 3 Series.

Позже банки добавили в фонд еще одно авто, а также к акции присоединились другие партнеры, которые "принесли" две такие же машины, а также квартиру в селе Гатное под Киевом и возможность задонатить 3 млн гривен активисту и волонтеру Сергею Стерненко. Все призы нашли своих владельцев уже в первый и второй день акции (17-18 октября):

iPhone и конфеты

"Базовым" призом, который могли получить те, кто нашел 10 "лимонов" в приложении, были 100 смартфонов iPhone 17 и iPhone Air. Для владельцев детских карточек призы были другие – банки шоколадных монет MilkBar x mono стоимостью в 999 грн. Первые такие подарки презентовали еще в июне. Проверить наличие своего имени среди счастливчиков можно в списке, который опубликовал Гороховский:

Что еще известно о "лимонной лихорадке"

Хотя бы 1 "лимон" нашли 3 542 008 пользователей, 10 "лимонов" – 3 129 928 пользователей, 50 "лимонов" – 741 461.

Всего было собрано 110 579 357 "лимонов".

Наименьшее время, за которое было собрано все 50 "лимонов" – 62 минуты.

В рамках акции 4830 пользователей банка изменили свое имя в приложении на "Лимон".

