В Monobank появилась новая функция: инструкция по использованию

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
642
Иллюстрация - Monobank

Разработчики банка Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил основатель Monobank Олег Гороховский. "Время от времени вылезают случаи донат-мошенничества. Теперь вы можете нам это подсветить", – отметил он.

Как воспользоваться сервисом

  • Обновить приложение до последней версии.
  • Открыть "Банка".
  • Нажать на три точки вверху окна.
  • Во всплывающем меню выбрать "Пожаловаться на этот сбор".

"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такие сборы", – объяснил Гороховский.

Украинцев атакуют фейковые волонтеры

С началом полномасштабного вторжения РФ в соцсетях и мессенджерах активизировались и мошенники. Маскируясь под военных или настоящих волонтеров, они собирают средства якобы для ВСУ или раненых бойцов и присваивают их.

Для этого они создают фейковые аккаунты и публикуют ворованные тексты публикаций и фото настоящих волонтеров, но отмечают собственные счета для сборов. Для увеличения эмоционального давления используются манипулятивные тексты.

Признаки "фейкового волонтера"

  • Отсутствие четких данных о сборе.
  • Отсутствие отчетов – они не предоставляют фото, видео или подтверждающие документы.
  • Текст наполнен эмоциональными манипуляциями без фактов, а некоторые буквы заменены с кириллицы на латиницу – чтобы избежать блокировки.

Как проверить сбор

  • Попросите отчеты за предыдущие сборы.
  • Узнайте больше о волонтерах: сотрудничают ли они с публичными лицами, есть ли у них награды за помощь, отзывы о деятельности.
  • Проверьте фото и скриншоты документов под сбором через сервис поиска изображений в гугле.
  • Проверьте подлинность удостоверения волонтера.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мошенничестве заподозрили 41-летнего руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине, который собирал средства "для ВСУ", а затем их присваивал. В 2023-2025 годах он убедил украинцев через мессенджеры перевести на свои банковские карты почти 1,3 млн грн. Уже установили личности по меньшей мере 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер.

