В Monobank появилась новая функция: инструкция по использованию

Разработчики банка Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил основатель Monobank Олег Гороховский. "Время от времени вылезают случаи донат-мошенничества. Теперь вы можете нам это подсветить", – отметил он.

Как воспользоваться сервисом

Обновить приложение до последней версии.

до последней версии. Открыть "Банка".

Нажать на три точки вверху окна.

Во всплывающем меню выбрать "Пожаловаться на этот сбор".

"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такие сборы", – объяснил Гороховский.

Украинцев атакуют фейковые волонтеры

С началом полномасштабного вторжения РФ в соцсетях и мессенджерах активизировались и мошенники. Маскируясь под военных или настоящих волонтеров, они собирают средства якобы для ВСУ или раненых бойцов и присваивают их.

Для этого они создают фейковые аккаунты и публикуют ворованные тексты публикаций и фото настоящих волонтеров, но отмечают собственные счета для сборов. Для увеличения эмоционального давления используются манипулятивные тексты.

Признаки "фейкового волонтера"

Отсутствие четких данных о сборе.

Отсутствие отчетов – они не предоставляют фото, видео или подтверждающие документы.

Текст наполнен эмоциональными манипуляциями без фактов, а некоторые буквы заменены с кириллицы на латиницу – чтобы избежать блокировки.

Как проверить сбор

Попросите отчеты за предыдущие сборы.

Узнайте больше о волонтерах: сотрудничают ли они с публичными лицами, есть ли у них награды за помощь, отзывы о деятельности.

Проверьте фото и скриншоты документов под сбором через сервис поиска изображений в гугле.

Проверьте подлинность удостоверения волонтера.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мошенничестве заподозрили 41-летнего руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине, который собирал средства "для ВСУ", а затем их присваивал. В 2023-2025 годах он убедил украинцев через мессенджеры перевести на свои банковские карты почти 1,3 млн грн. Уже установили личности по меньшей мере 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер.

