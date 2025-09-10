В Monobank появилась новая функция: инструкция по использованию
Разработчики банка Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил основатель Monobank Олег Гороховский. "Время от времени вылезают случаи донат-мошенничества. Теперь вы можете нам это подсветить", – отметил он.
Как воспользоваться сервисом
- Обновить приложение до последней версии.
- Открыть "Банка".
- Нажать на три точки вверху окна.
- Во всплывающем меню выбрать "Пожаловаться на этот сбор".
"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такие сборы", – объяснил Гороховский.
Украинцев атакуют фейковые волонтеры
С началом полномасштабного вторжения РФ в соцсетях и мессенджерах активизировались и мошенники. Маскируясь под военных или настоящих волонтеров, они собирают средства якобы для ВСУ или раненых бойцов и присваивают их.
Для этого они создают фейковые аккаунты и публикуют ворованные тексты публикаций и фото настоящих волонтеров, но отмечают собственные счета для сборов. Для увеличения эмоционального давления используются манипулятивные тексты.
Признаки "фейкового волонтера"
- Отсутствие четких данных о сборе.
- Отсутствие отчетов – они не предоставляют фото, видео или подтверждающие документы.
- Текст наполнен эмоциональными манипуляциями без фактов, а некоторые буквы заменены с кириллицы на латиницу – чтобы избежать блокировки.
Как проверить сбор
- Попросите отчеты за предыдущие сборы.
- Узнайте больше о волонтерах: сотрудничают ли они с публичными лицами, есть ли у них награды за помощь, отзывы о деятельности.
- Проверьте фото и скриншоты документов под сбором через сервис поиска изображений в гугле.
- Проверьте подлинность удостоверения волонтера.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в мошенничестве заподозрили 41-летнего руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине, который собирал средства "для ВСУ", а затем их присваивал. В 2023-2025 годах он убедил украинцев через мессенджеры перевести на свои банковские карты почти 1,3 млн грн. Уже установили личности по меньшей мере 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер.
