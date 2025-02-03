Lifecell через несколько дней повысит стоимость популярных тарифов: цены и названия

Мобильный оператор lifecell готовит повышение стоимости ряда тарифов – в частности, популярных "Вільний Лайф", "Просто Лайф" и др. Стоимость тарифных предложений для абонентов изменится уже с 5 февраля. Цены в зависимости от конкретного тарифа вырастут на 45-150 грн, а среднее повышение составит 34%.

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О пересмотре цен сообщили в самом lifecell. При этом вместе с подорожанием изменится и наполнение некоторых тарифов. "С 5 февраля 2025 года будут пересмотрены условия, в том числе цены и/или содержание пакетов услуг на 4 недели", – говорится в сообщении.

Как именно изменится стоимость тарифов, в релизе не указывается – об этом сообщают абонентам в индивидуальных рассылках. Тем не менее, по данным технического сообщества рынка телекоммуникаций Украины "MZU – Мобильная связь Украины" новые цены будут такими:

"Просто Лайф" (2020 и 2024) подорожает на 50 грн – до 210 грн/4 недели (будет вдвое больше минут);

(2020 и 2024) подорожает на 50 грн – до 210 грн/4 недели (будет вдвое больше минут); "Смарт Лайф" (2020 и 2024) – на 75 грн, до 300 грн/4 недели (в два раза больше минут);

(2020 и 2024) – на 75 грн, до 300 грн/4 недели (в два раза больше минут); "Вільний Лайф" (2020 та 2024) – на 100 грн, до 425 грн/4 недели (в два раза больше минут);

"Platinum Лайф" (2020 и 2024) – на 150 грн, до 600 грн/4 недели (в два раза больше минут);

(2020 и 2024) – на 150 грн, до 600 грн/4 недели (в два раза больше минут); "Дзвінкий БЕЗМЕЖ" подорожает на 45 грн – до 175 грн/4 недели (вдове больше минут и дополнительные 20 ГБ интернета);

подорожает на 45 грн – до 175 грн/4 недели (вдове больше минут и дополнительные 20 ГБ интернета); "Потужний" – на 55 грн, до 220 грн/4 недели (вдове больше минут и дополнительные 20 ГБ интернета);

– на 55 грн, до 220 грн/4 недели (вдове больше минут и дополнительные 20 ГБ интернета); "Жара Лайт 2022" – на 65 грн, до 195 грн/4 недели.

Компания lifecell объяснила пересмотр тарифов несколькими факторами. В частности, это рост расходов на обслуживание сети. Так, в мобильном операторе напомнили о значительном росте цен цен на электроэнергию, горючее и аренду, а также повышении налогов, что "приводит к повышению себестоимости услуг". "Последнее повышение стоимости тарифов было почти полтора года назад – еще в сентябре 2023 года – и касалось всего около 15% абонентов", – отметили в компании.

Напомним, с 30 января Vodafone повысил стоимость ряда тарифов на 40-70 грн. А "Киевстар" измененил дневное наполнение и его стоимость в ряде тарифов предоплаты с 15 января.

Как сообщал OBOZ.UA, также lifecell анонсировал закрытие сразу 40 своих тарифов. В частности, это "Просто Лайф 2020", "Смарт М", "Platinum" и пр. Закрытие произойдет не одномоментно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлится по 20 марта.

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