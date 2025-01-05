"Киевстар" изменит стоимость тарифов с 15 января: все названия

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал изменение стоимости ряда своих тарифов предоплаты – в частности, "ТВІЙ Безлім", "LOVE UA Світло 2024" и пр. Изменения произойдут 15 января.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: вместе со стоимостью тарифов измениться и их наполнение. При этом как именно перепишут цены на тарифы, в операторе пока не рассказали.

"С 15 января 2025 года обновляются некоторые условия тарифов подписки. Изменения будут касаться дневного наполнения и стоимости", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, абонентам тарифа "ТВІЙ Безлім" будут предоставляться дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах "Роуминг как дома". Также изменится список стран для звонков за границу из Украины.

"Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. А на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы", – рассказали в "Киевстаре".

Стоимость каких тарифов изменит "Киевстар"

"ТВІЙ Безлім";

"ТВІЙ Максимум";

"LOVE UA Магніт";

"LOVE UA Світло 2024";

"LOVE UA Свобода 2024";

"LOVE UA Безлім 2024";

"LOVE UA Пісня 2024";

"LOVE UA Сила 2024".

В частности, отмечается, в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" в странах "Роуминг как дома" стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт. Кроме того, будет унифицирована оплата Интернета сверх тарифного объема.

"К примеру, когда закончились гигабайты тарифа, ранее абоненты получали дополнительные 500 МБ за 20 грн в день пользования. Сейчас за ту же стоимость будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" с 19 декабря 2024 года запустил ряд новых тарифов. Они доступны для пользователей линейки "Все разом" (ныне стоят 200 грн в месяц, однако после окончания акции стоимость заметно вырастет) и Домашний Интернет.

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