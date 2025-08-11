Легендарную компанию продали россиянину за $50 млн: кому теперь принадлежат самые дорогие яйца на свете

Британская горнодобывающая компания Gemfields продала производителя всемирно известных ювелирных яиц Fabergé. Новому владельцу, американской инвестиционной компании SMG Capital, культовый бренд достался за $50 млн.

Об этом 11 августа сообщили в Gemfields. Компания решила избавиться от производителя яиц "Фаберже" в рамках оптимизации бизнеса и чтобы сосредоточиться на развитии главного своего направления – горнодобывающем секторе.

Gemfields владела 100% прав на Fabergé Limited. Продажа компании стала завершением стратегического пересмотра относительно будущего Fabergé, о чем объявили в конце 2024 года. В июне его приостановили, чтобы продать права на приобретение акций.

В компании отметили, что после продажи Fabergé и прекращения других непрофильных проектов Gemfields станет "более оптимизированным и сфокусированным инвестиционным предложением с усиленной структурой баланса".

"Мы начали стратегический пересмотр Fabergé в ответ на значительные вызовы, с которыми Gemfields начала сталкиваться в четвертом квартале 2024 года, и сегодняшняя продажа означает для нас завершение целой эпохи. Fabergé сыграла ключевую роль в повышении узнаваемости цветных драгоценных камней, добываемых Gemfields, и мы, безусловно, будем скучать по ее маркетинговому потенциалу и звездному статусу. Мы выражаем свое уважение и искреннюю благодарность команде Fabergé за их стойкость и достигнутый прогресс в течение многих лет", – говорит генеральный директор группы Gemfields Шон Гилбертсон.

Средства за ювелирного производителя будут выплачены в 2 этапа: $45 млн после завершения продажи (ориентировочно 28 августа), а остальные – в виде ежеквартальных роялти-платежей в размере 8% от выручки Fabergé.

Эти деньги обеспечат дополнительный оборотный капитал на период ввода в эксплуатацию новой обогатительной фабрики на месторождении Montepuez Ruby Mining в Мозамбике и постепенного расширения горных работ на месторождении Kagem в Замбии, которые были приостановлены в первой половине 2025 года.

Новые владельцы и история

Новым владельцем станет компания SMG Capital бизнесмена российского происхождения Сергея Мосунова. Он отметил, что компания в дальнейшем будет сосредотачиваться на ювелирных изделиях, аксессуарах и часах.

Бренд Fabergé был основан Густавом Фаберже в 1842 году. Наибольшую славу ему принес успех 50 инкрустированных драгоценностями яиц, заказанных императорской семьей России в период с 1885 по 1916 год. В 1917 году ювелирный дом прекратил свою деятельность, но в 2009 году его восстановили с участием семьи Фаберже. В 2013-м его купила Gemfields.

