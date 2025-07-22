Labubu обогнала "Газпром": производитель игрушки стал дороже российского газового гиганта

Рыночная капитализация китайского производителя игрушек Pop Mart с брендом Labubu в июле 2025 года составила $42,06 млрд, что на $3,43 млрд больше, чем у "Газпрома" – $38,63 млрд. Таким образом, Pop Mart официально стала более дорогой компанией, чем российский газовый гигант.

Видео дня

Такие данные опубликованы на ресурсе Companies ranked by Market Cap. Pop Mart – это лидер азиатского рынка дизайнерских игрушек и фигурок, в частности линейки Labubu, которые стали мировым трендом.

Благодаря бизнес-модели, основанной на слепых коробках, лимитированных выпусках и массовом фанатском движении, Pop Mart за короткий промежуток времени превратился из нишевого бренда в глобального игрока развлекательного рынка. Компания активно экспортирует свою продукцию в десятки стран, открывает фирменные магазины в США, Европе, Японии и Южной Корее, сотрудничает с художниками и известными брендами.

А "Газпром", который до недавнего времени был символом российской экономики, находится в глубоком кризисе. Рыночная капитализация компании уменьшилась в разы после полномасштабного вторжения в Украину, энергетических санкций ЕС и краха транзита. Если раньше Россия экспортировала более 200 млрд кубометров газа в год, то в 2025 году только 8,33 млрд кубов за полгода, что является самым низким показателем с 1970-х.

Около 60 млрд кубометров газа остаются неиспользованными, ведь альтернативные маршруты типа "Силы Сибири" или "Турецкого потока" не могут заменить европейский рынок. Плановые новые проекты, в частности газовый хаб в Турции, остаются лишь на уровне идей.

По оценкам аналитиков, "Газпром" может потерять до 15 трлн рублей в ближайшее десятилетие. Компания уже имеет более 1 трлн рублей убытков в ключевом бизнесе, несмотря на формальную прибыль в отчетах. Для сравнения, выручка Pop Mart в 2024 году выросла более чем на 30%, и компания продолжает масштабироваться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина уже выиграла арбитражные дела против "Газпрома" на сумму $6,9 миллиарда и готовит дипломатические шаги для взыскания этих средств. Параллельно продолжается активная подготовка к отопительному сезону в партнерстве с Европейским Союзом и международными финансовыми институтами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!