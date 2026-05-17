Квартир стало больше, а спрос продолжает падать: что происходит с ценами на жилье в Украине

В апреле 2026 года вторичный рынок жилья в Украине стал более "перекошенным", предложение квартир выросло почти везде, но спрос в большинстве регионов резко упал. На этом фоне цены начали двигаться в разные стороны, в Киевской области они выросли примерно на 10%, тогда как в части регионов (Сумщина, Кировоградщина, Херсонщина) упали до -6%, формируя рынок, где жилье одновременно дорожает и дешевеет в зависимости от региона.

Об этом говорится в аналитике одной из профильных платформ для поиска недвижимости. Наибольший рост количества объявлений зафиксировали в крупных и активных регионах.

Лидером стал Киев, где предложение вторичного жилья увеличилось примерно на 12%. Также существенный рост наблюдался:

Харьковская область – +10%;

Одесская область – +8%;

Хмельницкая область – +8%;

Сумская область – +8%.

Фактически рынок пополняется новыми объектами почти везде, что может свидетельствовать о готовности владельцев активнее продавать недвижимость – часто из-за переездов, смены жизненных обстоятельств или потребности в ликвидности. В отличие от предложения, интерес покупателей в апреле уменьшился почти по всей Украине. Наибольшее падение спроса зафиксировали:

Полтавская область – около -45%;

Херсонская область – около -36%;

Сумская область – около -19%.

Единственными заметными исключениями стали Винницкая область – +12% и Днепропетровская – +2% спроса. Наибольший рост стоимости вторичного жилья зафиксировали:

Киевская область – около +10% за месяц;

Черниговская область – примерно +6%.

В этих регионах спрос остается относительно стабильным, что поддерживает цены даже несмотря на общее замедление рынка. Снижение цен произошло прежде всего в менее активных или прифронтовых регионах:

Сумская область – около -6%;

Кировоградская область – около -6%;

Херсонская область – около -6%.

Именно там предложение часто превышает спрос, что заставляет продавцов снижать цену для более быстрой продажи. Столица традиционно удерживает лидерство по стоимости жилья. Средние цены на вторичном рынке Киева в апреле 2026 года составляли:

1-комнатная квартира – 89 000 долларов;

2-комнатная – примерно 123 000 долларов;

3-комнатная – 155 000 долларов.

Самым дорогим районом остается Печерск, где цена однокомнатного жилья достигает примерно 179 000 долларов. Самый доступный район столицы – Деснянский, где аналогичные квартиры стоят около 50 000 долларов.

На другом полюсе рынка – регионы с минимальными ценами. Самые низкие показатели:

Запорожская область –16 000 долларов за 1-комнатную квартиру;

Запорожская область – 23 000 долларов за 2-комнатную;

Сумская область – 32 000 долларов за 3-комнатное жилье.

Общая тенденция апреля – осторожность. Даже при наличии большего количества предложений украинцы не спешат покупать жилье. В результате рынок постепенно переходит в состояние конкуренции между продавцами, а не покупателями.

Аналитики пока не прогнозируют резких скачков в ближайший период. Скорее всего, рынок будет оставаться относительно стабильным с локальными колебаниями.

