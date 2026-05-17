Квартир стало больше, а спрос продолжает падать: что происходит с ценами на жилье в Украине
В апреле 2026 года вторичный рынок жилья в Украине стал более "перекошенным", предложение квартир выросло почти везде, но спрос в большинстве регионов резко упал. На этом фоне цены начали двигаться в разные стороны, в Киевской области они выросли примерно на 10%, тогда как в части регионов (Сумщина, Кировоградщина, Херсонщина) упали до -6%, формируя рынок, где жилье одновременно дорожает и дешевеет в зависимости от региона.
Об этом говорится в аналитике одной из профильных платформ для поиска недвижимости. Наибольший рост количества объявлений зафиксировали в крупных и активных регионах.
Лидером стал Киев, где предложение вторичного жилья увеличилось примерно на 12%. Также существенный рост наблюдался:
- Харьковская область – +10%;
- Одесская область – +8%;
- Хмельницкая область – +8%;
- Сумская область – +8%.
Фактически рынок пополняется новыми объектами почти везде, что может свидетельствовать о готовности владельцев активнее продавать недвижимость – часто из-за переездов, смены жизненных обстоятельств или потребности в ликвидности. В отличие от предложения, интерес покупателей в апреле уменьшился почти по всей Украине. Наибольшее падение спроса зафиксировали:
- Полтавская область – около -45%;
- Херсонская область – около -36%;
- Сумская область – около -19%.
Единственными заметными исключениями стали Винницкая область – +12% и Днепропетровская – +2% спроса. Наибольший рост стоимости вторичного жилья зафиксировали:
- Киевская область – около +10% за месяц;
- Черниговская область – примерно +6%.
В этих регионах спрос остается относительно стабильным, что поддерживает цены даже несмотря на общее замедление рынка. Снижение цен произошло прежде всего в менее активных или прифронтовых регионах:
- Сумская область – около -6%;
- Кировоградская область – около -6%;
- Херсонская область – около -6%.
Именно там предложение часто превышает спрос, что заставляет продавцов снижать цену для более быстрой продажи. Столица традиционно удерживает лидерство по стоимости жилья. Средние цены на вторичном рынке Киева в апреле 2026 года составляли:
- 1-комнатная квартира – 89 000 долларов;
- 2-комнатная – примерно 123 000 долларов;
- 3-комнатная – 155 000 долларов.
Самым дорогим районом остается Печерск, где цена однокомнатного жилья достигает примерно 179 000 долларов. Самый доступный район столицы – Деснянский, где аналогичные квартиры стоят около 50 000 долларов.
На другом полюсе рынка – регионы с минимальными ценами. Самые низкие показатели:
- Запорожская область –16 000 долларов за 1-комнатную квартиру;
- Запорожская область – 23 000 долларов за 2-комнатную;
- Сумская область – 32 000 долларов за 3-комнатное жилье.
Общая тенденция апреля – осторожность. Даже при наличии большего количества предложений украинцы не спешат покупать жилье. В результате рынок постепенно переходит в состояние конкуренции между продавцами, а не покупателями.
Аналитики пока не прогнозируют резких скачков в ближайший период. Скорее всего, рынок будет оставаться относительно стабильным с локальными колебаниями.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще отдают предпочтение покупке домов, а не квартир. Причина – автономность и безопасность. Как следствие – изменение приоритетов застройщиков, которые начинают ориентироваться на возведение более личного жилья.
