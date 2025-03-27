"Рост будет постепенным": украинцам рассказали, как изменятся цены на аренду жилья после войны

В случае установления мира в Украине, стоимость аренды жилья в Киеве может вырасти на 15–20% в течение года, особенно для качественных новостроек в удобных районах. Это объясняется возвращением переселенцев в столицу, ограниченным предложением и повышенным спросом на комфортабельное жилье.

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Об этом рассказал киевский риелтор Александр Бойко в комментарии СМИ. "Это будет постепенный рост, а не скачок цен "за одну ночь", – рассказывает Бойко.

По его словам, в первую очередь это касается тех, кто имел жилье в Киеве до войны или работает в сферах, требующих физического присутствия в городе.

В частности, среди городов, которые могут испытать наибольшее возвращение жителей – Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Впрочем, он отмечает, что возвращение не будет мгновенным. Многие люди все еще будут учитывать экономические возможности, состояние инфраструктуры и уровень безопасности. Это означает, что рынок аренды будет расти постепенно, без резких скачков.

По оценкам экспертов, в первый год по достижении мира стоимость аренды жилья в Киеве может вырасти на 15-20%. Однако этот рост будет неравномерным и коснется прежде всего качественных объектов недвижимости:

квартир в новостройках;

жилья с современным ремонтом;

квартир в удобных районах с развитой инфраструктурой.

Старый жилищный фонд и квартиры в плохом состоянии вряд ли подорожают, поскольку после войны арендаторы станут еще более прихотливыми к условиям проживания. Популярными будут оставаться жилые комплексы, обеспечивающие автономность: с генераторами, котельными и укрытиями.

Одна из главных проблем, которая будет сдерживать рынок – недостаточное количество доступного жилья. Из-за разрушения во время боевых действий многие дома потеряны или повреждены, что уменьшает предложение. Даже если новое строительство активизируется, восстановление жилищного фонда потребует времени и значительных инвестиций.

Поэтому, даже при стабильном спросе, на рынке Киева может возникнуть дефицит качественного жилья, что дополнительно будет стимулировать рост цен. По словам риелтора, не только аренда, но и купля-продажа квартир после войны претерпевает изменения.

Инвесторы все больше интересуются украинским рынком недвижимости, особенно в таких городах как Киев и Львов. Это означает, что рост стоимости жилья продолжится, хотя и без резких скачков. Главными факторами, влияющими на рынок, будут оставаться стабильность экономики, уровень безопасности и темпы восстановления инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины была переписана стоимость новых 1-комнатных квартир. Причем практически у всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе – сразу на 15% до средних 45 300 долларов.

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