Курс золота ползет вверх: аналитики объяснили, что влияет на цену металла

Стремительный взлет золота до исторического максимума может показаться легко объяснимым на расстоянии, учитывая неспокойный геополитический климат и мрачные перспективы мировой экономики. Драгоценный металл известен как "тихая гавань" для инвесторов, и они считают, что после снижения процентных ставок в США цена на слитки должны вырасти еще сильнее.

Как сообщает Bloomberg, опытные аналитики рынка не могут найти единый ответ на вопрос, что стало причиной роста золота: обеспокоенность Центральных банков из-за роли доллара как экономического оружия, неизбежность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, инфляция, предстоящие выборы в США или же все вместе. Особенностью новой "охоты" за золотом стало то, что речь идет именно о слитках, а не о биржевых фондах на базе драгоценного металла, которые традиционно считаются более легкой формой инвестирования.

Вместе с тем, март стал 17-ым месяцем подряд, когда Центральный банк Китая покупал золото для своих резервов, чем подлил масла в покупательский бум, что помог стоимости драгоценного металла обновить свой максимум. Согласно официальным данным, в этом месяце золотой запас Народного банка Китая вырос на 0,2% – до 72,74 миллиона тройских унций. Это наименьший рост за все время роста, что наблюдается с ноября 2022 года.

На этом фоне официальные резервные активы Китая в марте достигли своего максимума с ноября 2015 года. А валютные резервы КНР выросли на 0,6% и достигли отметки в $3,24 трлн, что стало рекордом с декабря 2021 года.

Активно накапливает золото и Центральный банк Индии. На этом фоне обозреватель Bloomberg Меррин Сомерсет Уэбб назвала центральные банки "новейшими ходлерами золота" (игроками рынка, которые только покупают, но не продают актив). ЦБ покупают золото на долгосрочную перспективу, чтобы хеджировать политические риски, поддерживать национальные валюты, компенсировать снижение стоимости доллара. Доверие к золоту обеспечивается еще и тем, что оно исполняет функцию денег на протяжении тысячелетий.

В связи с этим аналитик допустила, что именно в это время нечувствительные к ценовым колебаниям инвесторы уводят с рынка золото, чтобы никогда его не вернуть. Но даже если это будет не так, рост стоимости золота уже не остановить.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Россия наращивает экспорт своего золота в Китай. В частности, по данным Федеральной таможенной службы России, за первые 10 месяцев 2023 года эта страна продала в Китай драгоценный металл на 5,5 млрд долларов, что в 5 раз больше, чем за последние 11 лет.

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