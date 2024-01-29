Курс доллара заметно изменился за выходные: какие цены выставили банки и НБУ
Наличный курс доллара в Украине подрос за выходные. Так, утром в понедельник, 29 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,7/38,33 грн (покупка/продажа). Это выше на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже, чем в пятницу. Официальный курс тем временем взлетел сразу на 20 копеек.
За неделю с прошлого понедельника подорожание наличного доллара в покупке составило 10 копеек, в продаже – 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) в то же время ощутимо повысил официальный курс доллара. На 29 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,78 грн:
- на 20 копеек выше курса, действовавшего в пятницу, 26 января;
- все еще на 45 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Доллар-гривня: где выгоднее курс 29 января
Среди крупнейших коммерческих банков 29 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственный ПриватБанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк), за 38,4 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене также "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 29 января в государственном Сенс Банке (по 37,8 грн за долл.).
На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) курс доллара практически сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно дороже в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 29 января предлагают по цене 38,24/38,35 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: чего ждать в феврале
Представители банковского сектора Украины ожидают, что в феврале курс наличного доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли-продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.
Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продажи на наличном рынке будут разными. Например, в банках продавать доллар могут максимум на 60 коп. дороже, чем покупать, а в обменных пунктах эта разница может достигать 1 грн и более.
"Наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 10-20 коп.", – отметил Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в НБУ рассказали, что намерены делать с долларом. В регуляторе добавили, что Там отмечают, что колебания курса, в том числе в сторону удорожания, являются нормальным явлением.
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