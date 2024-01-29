Курс доллара заметно изменился за выходные: какие цены выставили банки и НБУ

Наличный курс доллара в Украине подрос за выходные. Так, утром в понедельник, 29 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,7/38,33 грн (покупка/продажа). Это выше на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже, чем в пятницу. Официальный курс тем временем взлетел сразу на 20 копеек.

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За неделю с прошлого понедельника подорожание наличного доллара в покупке составило 10 копеек, в продаже – 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) в то же время ощутимо повысил официальный курс доллара. На 29 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,78 грн:

на 20 копеек выше курса, действовавшего в пятницу, 26 января;

все еще на 45 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Доллар-гривня: где выгоднее курс 29 января

Среди крупнейших коммерческих банков 29 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственный ПриватБанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк), за 38,4 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене также "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 29 января в государственном Сенс Банке (по 37,8 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,6 38,2 Ощадбанк 37,75 38,3 ПУМБ 37,7 38,3 Сенс Банк 37,8 38,25 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,6 38,3 Райффайзен Банк 37,65 38,2

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактическогов в кассах банков. Финучреждения могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) курс доллара практически сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно дороже в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 29 января предлагают по цене 38,24/38,35 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ждать в феврале

Представители банковского сектора Украины ожидают, что в феврале курс наличного доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли-продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продажи на наличном рынке будут разными. Например, в банках продавать доллар могут максимум на 60 коп. дороже, чем покупать, а в обменных пунктах эта разница может достигать 1 грн и более.

"Наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 10-20 коп.", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в НБУ рассказали, что намерены делать с долларом. В регуляторе добавили, что Там отмечают, что колебания курса, в том числе в сторону удорожания, являются нормальным явлением.

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