Курс доллара в Украине изменится: сколько будет стоить

В Украине курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,55 до 41,85 гривен и продажа от 42,00 до 42,30 гривен.

Видео дня

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,15 до 48,70 гривен и продажа от 48,75 до 49,20 гривен. Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев.

Поводом для волнений для инвесторов и валютных спекулянтов стала встреча 30 ноября президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина в Южной Корее. Это были их первые прямые переговоры за 6 лет, на которых они попытались улучшить отношения между странами.

Золото на фоне ожиданий разрядки ситуации в отношениях США и Китая даже просело до отметки в пределах $3 900 за унцию, а нефть подорожала почти до $66 за баррельна ожиданиях роста экономической активности в мире и, соответственно, увеличения потребления нефтепродуктов ведущими мировыми экономиками в случае потепления отношений между США и Китаем.

Но в результате золото после ситуативного проседания к концу недели вновь превысило отметку $4 020 за унцию, а нефть вернулась к уровням $64-65 за баррель.

Все это говорит о том, что инвесторы так и не получили позитивных сигналов от переговоров двух ведущих мировых игроков и вновь пессимистично смотрят в будущее.

С другой стороны, на поведение валютного рынка в Украине влияли внутренние факторы:

завершение месяца с ростом спроса на валюту со стороны крупных импортеров энергоносителей и госкомпаний оборонки для закупки топлива под отопительный сезон и обеспечения потребностей ВСУ;

рост объемов покупки валюты населением на фоне опасений девальвации гривны;

активность Нацбанка при проведении интервенций для поддержки гривны на межбанке;

продолжение массированных обстрелов Россией гражданской и критической инфраструктуры Украины, что выливается в отключение электроэнергии в регионах, снижает экономическую активность бизнеса и провоцирует дополнительные расходы валюты для закупки импортных запчастей, оборудования и электроэнергии для восстановления потерь.

В результате за период с 27 по 31 октября курс продажи доллара на украинском межбанке просел за счет частых массированных интервенций Нацбанка по продаже американской валюты на 10 копеек – с уровня 42,065/42,095 до 41,965/41,995 гривен за доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования только в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!