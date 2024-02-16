Курс доллара снова "развернулся": какие цены выставили банки и НБУ

Курс доллара в Украине перешел к снижению после "взрывного" роста в начале недели. Так, утром в пятницу, 16 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,8/38,3 грн (покупка/продажа). Это ниже вчерашнего курса сразу на 8 копеек в покупке и на 10 в продаже. Официальный курс Нацбанка упал еще заметнее – на 22 копейки.

Впрочем, за неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар все же подорожал на 20 копеек в покупке и на 25 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля установил официальную стоимость американской валюты на уровне 37,95 грн. Это:

на 22 копейки ниже курса, действовавшего в четверг, 16 февраля;

на 38 копеек дороже, чем неделю назад;

на 28 копеек ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января 2024 года).

Среди крупнейших коммерческих банков 16 февраля дешевле всего продает доллары государственный Сенс Банк – по 38,15 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в тоже государственных Укрэксимбанке и Укргазбанке – по 38,5 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – за 37,2 грн. А выгоднее всего продавать валюту 15 февраля в Укргазбанке, за 38,1 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,6 38,2 Ощадбанк 37,75 38,35 ПУМБ 37,7 38,2 Сенс Банк 37,7 38,15 Универсал Банк 37,2 38,3 Укрсиббанк 37,8 38,4 Райффайзен Банк 37,6 38,16 Укрэксимбанк 37,9 38,5 OTP Bank 37,7 38,2 Укргазбанк 38,1 38,5

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказалсяеще выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 16 февраля предлагают по цене 38/38,11 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшее время

На следующей неделе, 19-25 февраля, ожидаются заметные изменения курса доллара. На наличном рынке американская валюта может подорожать до 39 грн, однако не исключено и "проседание" до 37,8 грн/долл., рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что подвижность курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – объяснил банкир.

Он уточнил, что наличный рынок в процессе курсообразования традиционно будет опираться на курсы межбанка. Кроме того, а наличном рынке сохранится конкурентное "соревнование" между банками и обменными пунктами за продавцов валюты, потому разница между курсами покупки будет минимальной.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк в ближайшие годы может ожидать роста курса доллара на 7,5-10% в год.

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