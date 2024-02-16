Курс доллара снова "развернулся": какие цены выставили банки и НБУ
Курс доллара в Украине перешел к снижению после "взрывного" роста в начале недели. Так, утром в пятницу, 16 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,8/38,3 грн (покупка/продажа). Это ниже вчерашнего курса сразу на 8 копеек в покупке и на 10 в продаже. Официальный курс Нацбанка упал еще заметнее – на 22 копейки.
Впрочем, за неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар все же подорожал на 20 копеек в покупке и на 25 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля установил официальную стоимость американской валюты на уровне 37,95 грн. Это:
- на 22 копейки ниже курса, действовавшего в четверг, 16 февраля;
- на 38 копеек дороже, чем неделю назад;
- на 28 копеек ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января 2024 года).
Среди крупнейших коммерческих банков 16 февраля дешевле всего продает доллары государственный Сенс Банк – по 38,15 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в тоже государственных Укрэксимбанке и Укргазбанке – по 38,5 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – за 37,2 грн. А выгоднее всего продавать валюту 15 февраля в Укргазбанке, за 38,1 грн/долл.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказалсяеще выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 16 февраля предлагают по цене 38/38,11 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшее время
На следующей неделе, 19-25 февраля, ожидаются заметные изменения курса доллара. На наличном рынке американская валюта может подорожать до 39 грн, однако не исключено и "проседание" до 37,8 грн/долл., рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
"Следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что подвижность курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – объяснил банкир.
Он уточнил, что наличный рынок в процессе курсообразования традиционно будет опираться на курсы межбанка. Кроме того, а наличном рынке сохранится конкурентное "соревнование" между банками и обменными пунктами за продавцов валюты, потому разница между курсами покупки будет минимальной.
Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк в ближайшие годы может ожидать роста курса доллара на 7,5-10% в год.
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