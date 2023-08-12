Кто может быть причастен к поставке некачественной форме военным: названа компания 

К поставкам некачественной военной формы, из-за чего разгорелся скандал, может быть причастна киевская компания "Прайм". При этом воинская часть заключила с ними контракт напрямую, без участия Минобороны.

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Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. 10 августа на основании собранных улик директору швейной фабрики сообщили подозрение по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины

Во время проведения лабораторных исследований эксперты установили, что военная форма не отвечает техническим условиям оборонного ведомства и не может использоваться по своему целевому назначению. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

Владельцы "Прайм":киевлянин Александр Рего и жительница Днепра Ирина Покулитая. Компания "Прайм" существует всего 11 месяцев. Уставный капитал – всего 1 тыс. грн. В прошлом году получили выручку в 261,2 млн грн. Получали государственные подряды, например, Военная часть А4076 заказала костюмы на 15,3 млн. грн.

Рего вместе с Покутилой создали компанию "Аллен-Бизнес" еще в 2000 году. Изготовляют текстильные изделия. Последние годы получили выручку от 100 млн до 150 млн в год. Также производят спецодежду, поставляют одежду в Военную часть А110.

Также Рего владеет компанией "Респектов" (выручка 50 млн грн в год), "Сандро" (данных нет) и "Вереса" (выручка всего до 0,5 млн грн в год). 10 августа на основании собранных улик директору швейной фабрики сообщили подозрение по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки: определение потребности, поиск исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий – не привлекались", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Госбюро расследований объявило о подозрениях трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, последнего подозревают в лоббировании договоров на закупку продуктов по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилеты, каски, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

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