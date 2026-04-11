Кто из руководителей госбанков в Украине получает самые большие зарплаты: озвучены точные суммы

В Украине самую большую зарплату среди крупных государственных банков получает председатель правления ПриватБанка. В марте банков получил более 2,3 млн грн. Для сравнения, в государственном "Сенс Банке" зарплата главы составляет всего около 777 тыс. грн.

Об этом говорится в отчетах, которые по требованию закона должны публиковать государственные банки. Отметим, что кроме основной зарплаты банкиры также получают неденежное вознаграждение, в частности, медицинскую страховку, компенсацию расходов.

ПриватБанк: глава банка заработал 2 млн 366 тыс. грн в марте

Микаэль Бьоркнерт, председатель правления ПриватБанка, среди крупных украинских банков получает самую большую зарплату. Бьоркнерт до "Привата" руководил направлением банковского бизнеса в Swedbank, где отвечал за полный спектр банковских услуг. Кроме основной зарплаты, глава также получил выплаты в неденежной форме в размере 2 млн 158 тыс. грн. В среднем зарплата членов правления колеблется около 1 млн грн.

Председатель правления Укргазбанка заработал за месяц 1 млн 263 тыс. грн

И.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов с зарплатой в 1,2 млн грн оказался на втором месте среди самых высокооплачиваемых государственных банкиров. Морозов работает в Укргазбанке уже много лет. В 2009-м он стал директором департамента по вопросам взаимодействия с небанковскими учреждениями Укргазбанка, затем был советником председателя, директором департамента экологического реинжиниринга, членом правления. Интересно, что один из членов правления заработал в марте даже больше, чем Морозов – 1 млн 824 тыс. грн.

Председатель правления Ощадбанка получает около 1,2 млн грн в месяц

Ощадбанк на момент публикации еще не показал отчет о вознаграждении правления за март. Однако за февраль глава правления Юрий Кацион получил зарплату в размере 1 млн 232 тыс. грн. Зарплата членов правления - близкая к 800 тыс. грн в месяц. За почти 25 лет работы в Ощаде Кацион прошел карьерный путь от главного экономиста до заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес.

Глава "Сенс Банка" в марте заработал всего 777,2 тыс. грн

Самую маленькую зарплату среди государственных банкиров получает председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак. В марте он заработал всего 777,2 тыс. грн. С 2008 года Ступак занимал руководящие должности в АО "Креди Агриколь Банк". Члены правления банка получают примерно такие же зарплаты, как и председатель.

Напомним, как ранее писал OBOZ.UA, одну из самых больших зарплат среди министров получает глава Минздрава Виктор Ляшко – в среднем около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно (данные за прошлый год). В то же время, глава правительства Юлия Свириденко в прошлом году зарабатывала в Кабмине около 92 тыс. грн. В несколько раз больше ей платили в частном вузе – "Киевской школе экономики", где премьер-министр продолжает работать до сих пор.

