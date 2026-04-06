Крупнейший лоукостер Европы начал массово сокращать рейсы: что происходит с авиаперелетами

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на авиационное топливо резко выросли, что уже привело к подорожанию билетов и массовому сокращению рейсов по всему миру. В частности, даже крупнейший европейский лоукостер Rynair объявил о массовой отмене. Если дефицит топлива усилится перелеты станут еще дороже и менее доступными.

Об этом пишет Business Insider. Ключевой причиной кризиса стала энергетическая составляющая. Из-за нарушения логистических цепочек поставок нефть начала задерживаться в хранилищах Ближнего Востока, что привело к ее дефициту на глобальных рынках.

Цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель, а доступность топлива резко снизилась. Как следствие, авиационное топливо в конце марта подорожало до 195 долларов, почти на 100 долларов больше, чем еще месяц назад.

Ситуацию осложняет то, что авиационное топливо требует специальных условий хранения, а значит его запасы значительно ограничены. Отмечается, что это создает дополнительное давление на рынок, особенно для стран, которые не имеют собственного производства или зависят от импорта. По оценкам экспертов, уже в ближайшие месяцы дефицит топлива может стать критическим и перекинуться из Азии на Европу.

Европейский авиарынок уже начал адаптироваться к новым реалиям. Крупнейший лоукостер континента Ryanair предупреждает о возможном сокращении маршрутов в ближайшие месяцы из-за перебоев с поставками топлива. В то же время Lufthansa готовится к худшему сценарию и рассматривает вариант временного вывода из эксплуатации до 40 самолетов.

Серьезные изменения планирует и Scandinavian Airlines, которая намерена отменить около тысячи рейсов, преимущественно в Северной Европе. Компания уже повысила цены на билеты, чтобы частично компенсировать расходы на стремительно дорожающее топливо.

Проблемы охватили не только Европу. В США United Airlines заявила о сокращении рейсов в ближайшие кварталы, в частности в непиковые часы. По оценкам руководства, если цены на топливо останутся на нынешнем уровне, дополнительные расходы компании могут достичь 11 миллиардов долларов в год.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация не менее напряженная. Air New Zealand уже объявила о сокращении примерно 5% рейсов, а Vietnam Airlines временно приостановила несколько внутренних маршрутов. Другие перевозчики, такие как Vietjet Air и Bamboo Airways, также готовятся к аналогичным шагам.

Аналитики предупреждают, что если конфликт затянется, ситуация может ухудшиться еще больше. Ожидается, что уже в апреле потери нефти могут удвоиться, что только усилит дефицит авиатоплива и повлечет новую волну роста цен и сокращения перевозок.

