Крупнейшие банки запускают единую Дія.Картку: на нее хотят насчитывать все госвыплаты

Одни из крупнейших банков Украины – Monobank и государственный ПриватБанк – заявили о запуске Дія.Картки. Предполагается, что в перспективе такая карточка может стать единым местом для всех государственных выплат, первой из которых станет єКнига.

Видео дня

"Надеюсь, все текущие программы скоро тоже переедут туда. А еще туда можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства... Наконец, каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карточку. Скрестим пальцы, чтобы все работало, как задумывается", – заявил сооснователь Монобанка Олег Гороховский.

По его словам, чтобы оформить новую карточку, нужно обновить мобильное приложение банка. Новая версия уже доступна для пользователей смартфонов на Android, а версия для іOS пока находится на ревью Apple и запустится в скором времени.

Гороховский считает, что Дія.Картка пригодится всем украинцам, независимо от того, участвую ли они в программе єКнига. "Даже если сейчас у вас нет госвыплат, советую открыть Дія.Картку заранее", – заявил банкир.

В ПриватБанке анонсировали карточку с аналогичным названием, однако пока сообщают, что на нее можно будет получить только средства госпрограммы єКнига. "Клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 18 лет и которые желают принять участие в государственной программе выплат на книги на украинском языке єКнига, с сегодняшнего дня (16 декабря. – Ред.) могут открыть бесплатно специальный счет Дія.Картки для єКниги в Приват24 и получить от банка кешбэк 10% по оплате этой картой", – заявили в банке.

Пока что банковскую карту єКнига нельзя пополнить, а также с нее нельзя снять наличные. Кроме того, не получится перевести деньги на другие карты.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее время в Украине активизировались банковские мошенники. Чаще всего они используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!