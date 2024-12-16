В Украине ввели новую соцвыплату: кто получит 908 грн и как их можно потратить

С 16 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "єКнига". Она позволяет 18-летним украинцам и украинкам получит выплату в 908 грн. Деньги можно потратить исключительно на книги на украинском языке. Для получения средств нужно зарегистрироваться через приложение Дія.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, чтобы воспользоваться услугой, нужно:

войти в приложение Дія и авторизоваться;

выбрать меню "Сервисы" и раздел "єКнига";

открыть счет в одном из указанных банков;

подать заявку на выплату.

"Все, кому исполнилось 18 лет в этому году или исполнится в последующих (годах. – Ред.), смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке", – отметил глава правительства.

Важно понимать, что банковскую карту єКнига нельзя пополнить, а также с нее нельзя снять наличные. Также не получится перевести деньги на другие карты. "Текущий счет, к которому привязана карточка єКнига, закрывает банк по заявлению получателя в любое время", – объясняют на сайте госпрограммы.

При этом, как сообщили в Monobank и ПриватБанке, с запуском "книжных 908 грн" в этих финучреждениях появятся отдельные карточки для выплат через Дію. Как обещают в "Моно", постепенно для таких карт внедрят возможность получения не только выплат по "сезонным" госпрограммам по типу зимней єПідтримки, но и выплаты стипендий, пособий и так далее.

Деньги по программе єКнига можно потратить в течение трех месяцев со дня начисления. Если выплата не будет использована в установленный срок, средства вернутся на счет Украинского института книги.

Купить на 908 грн помощи можно исключительно книжные изданий на государственном языке в книжных магазинах, участвующих в программе (онлайн и офлайн). Список магазинов опубликуют на сайтах Украинского института книги и в самой Дії. На момент выхода материала он еще не доступен.

"Этой инициативой мы стремимся не только привлечь молодежь к чтению на родном языке, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов", – объяснил Шмыгаль цель внедрения выплаты.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект в июне 2024 года. программа предусматривает 370 млн грнв поддержку украинских издателей. Эти средства позволят выпустить дополнительные 1,5-2 млн экземпляров книг на украинском языке. Также программа включает субсидии для магазинов, которые помогут возместить расходы по аренде помещений.

Как сообщал OBOZ.UA, по т.н. программе "тысячи Зеленского" украинцам уже выплатили более 6,3 млрд грн. Из полученных средств 860 млн грн граждане потратили на коммунальные услуги, 239 млн грн – на интернет и телекоммуникации, а 55 млн грн – на благотворительность и поддержку ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!