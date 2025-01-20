Крупная американская компания отказывается закрывать бизнес в России несмотря на санкции – FT

Одна из крупнейших американских энергетических компаний SLB (ранее – Schlumberger), предоставляющая услуги в сфере нефтедобычи, отказалась выходить из России, несмотря на последние санкции против этой страны. Там считают, что не нарушают ограничения, под которые попала нефтяная отрасль РФ – однако по мнению отдельных американских законодателией, это не так, и SLB должно прекратить вести бизнес в России.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что генеральный директор SLB Оливье Ле Пеш:

Уже сообщил инвесторам, что, по его мнению, деятельность компании "соответствует требованиям новых санкций".

Считает, что добровольного сокращения деятельности в России, которое SLB предприняла ранее – в частности, прекратила поставки продукции и технологий в страну со всех своих объектов – достаточно для соответствия новым правилам.

"Мы рассматриваем новые санкции. И на данный момент мы считаем, что наши добровольные меры соответствуют новым ограничениям", – сказал он.

В то же время, отмечается, по словам конгрессменов Ллойда Доггетта и Джейка Очинклосса, SLB должна уйти из России. Иначе она рискует нарушить новые ограничительные меры.

"Любая адекватная интерпретация новых указаний Министерства финансов, которые закрывают доступ к американским услугам, связанным с добычей сырой нефти, означает вывод американских нефтесервисных компаний из РФ", – сказал Доггетт.

Напомним: в начале января 2025 года США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, что делает его одним из самых сильны пакетов "нефтяных" ограничений за последние годы. Кроме того, администрация президента США запретила американским компаниям оказывать услуги по добыче нефти на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, после того же, как США ужесточили санкции против банковского сектора России, почти треть валютной выручки российских компаний застряла за границей – экспортеры не могут вернуть ее в страну. Что негативным образом сказывается на компаниях страны-агрессора – ведь это значительным образом влияет на их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки.

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