"Кровавый вторник" на рынке криптовалют: миллиард долларов "сгорел", а биткоин и мемкоин Трампа обвалились

Криптовалютный рынок пережил массивное падение, в результате которого совокупная рыночная капитализация отрасли снизилась на 2%, из-за чего СМИ уже назвали этот день кровавым понедельником. Так индустрия цифровых активов переживает последствия торговой политики администрации Дональда Трампа и последних событий в этой сфере.

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Как сообщает Decrypt, 25 февраля цена биткоина упала на $2,9 тыс. (-3,17%) в сутки – до $88,9 тыс. Это стало самым низким показателем для этой криптовалюты с середины ноября, уничтожив весь рост после избрания Дональда Трампа президентом США.

Тем временем Ethereum (ETH) на 3,84% в сутки – до $2394. Вторая по рыночной капитализации криптовалюта пережила несколько дней нестабильности после того, как в прошлую пятницу с криптобиржи Bybit украли ETH и связанные с ней токены на сумму свыше $1,4 млрд.

Согласно данным онлайн-сервиса CoinGlass, на фоне таких убытков общая ликвидация криптовалюты на биржах за последние 24 часа возросла до $1,37 млрд. Больше всего трейдеры потеряли на ставках на Ethereum и Bitcoin – $296,5 млн и $540 млн соответственно.

В целом после инаугурации Трампа в январе курс биткоина упал почти на 20%. Агрессивные политические настроения президента США по отношению к союзникам и геополитическим соперникам этой страны поколебали доверие инвесторов, и вызвали беспокойство относительно высокой инфляции.

"Падение цен на биткоин может быть связано с более широкой макронеопределенностью, поразившей большинство финансовых рынков за последние пару дней в связи с разными тарифами, объявленными президентом Трампом", – цитирует Bloomberg исполнительного директора криптобиржи Independent Reserve Адриан Пржелозный.

Мемкойны, запущенные от имени Трампа и его супруги Мелании непосредственно перед инаугурацией, также показали плохие результаты, что тоже подрывает доверие к его прокриптовалютной политике. Токен TRUMP упал более чем на 80% после того, как достиг пика почти сразу после запуска – до $13,7.

На падение крипторынков могло повлиять признание криптобиржей OKX вины в незаконном обслуживании клиентов в США, в чем ее обвинило Министерство юстиции. В связи с этим площадка согласилась выплатить штрафы и конфискацию на сумму более $500 млн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют официально легализовать криптовалюту до лета 2025 года, но при этом не предусмотрены никакие налоговые льготы для криптоинвесторов. В настоящее время продолжаются дискуссии о финансовом мониторинге, налогообложении и регуляторе, который будет контролировать рынок криптовалют.

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