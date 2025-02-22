Крупнейшая криптокражка в истории: хакеры из КНДР вывели с биржи Bybit почти $1,5 млрд

Криптобиржа Bybit заявила, что ее взломали, в результате чего, по оценкам аналитиков, были потеряны токены на сумму почти 1,5 миллиарда долларов. Это стало самой большой кражей, которая когда-либо была совершена в этой области.

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Об этом пишет Bloomberg. Считается, что ответственность за взлом несут хакеры из Северной Кореи, а именно группировка Lazarus. Им удалось взять под контроль один из офлайн-кошельков Bybit Ethereum.

Из кошелька были выведены активы на сумму около 1,46 миллиарда долларов в результате серии подозрительных транзакций. Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток около 1,4 миллиарда долларов с биржи, добавив, что "средства начали перемещаться на новые адреса, где они продавались".

Средства, похищенные из Bybit в пятницу, состояли из Ethereum на сумму около 1,12 миллиарда долларов, а остальные – это его производные, например stETH. Токены сначала были переведены в один кошелек, а затем распределены по более чем 40 кошелькам.

"Злоумышленник конвертировал все производные ETH в Ethereum, а затем перевел Ethereum на 27 миллионов долларов на более чем 10 дополнительных кошельков. Средства все еще находятся на многих кошельках, которые получили токены", – сказано в статье.

По данным аналитической компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна, этот взлом является самой большой криптовалютной кражей в истории. Сумма украденных токенов значительно превысила 611 миллионов долларов, украденных у Poly Network в 2021 году.

По словам Роба Бенке, соучредителя и исполнительного главы фирмы Halborn, занимающейся безопасностью блокчейна, это, вероятно, "наибольший инцидент в истории, и не только криптовалют".

Bybit будет пытаться вернуть средства и принять необходимые юридические меры против хакеров.

"Ваши деньги в безопасности и наши возможности снятия средств все еще открыты", – сказал главный исполнительный директор биржи Bybit Бен Чжоу. Он добавил, что биржа обработала более 70% всех запросов на вывод средств после взлома. Пока Bybit не покупает Ethereum, чтобы покрыть похищенные активы на платформе.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Самыми распространенными схемами остаются финансовые пирамиды и романтическое мошенничество, продолжающие приносить мошенникам миллиардные доходы.

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