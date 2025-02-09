Легализация криптовалюты в Украине: Гетманцев рассказал, когда ждать перемен и как будет работать закон

В Украине планируют официально легализовать криптовалюту до лета 2025 года, но при этом не предусмотрены никакие налоговые льготы для криптоинвесторов. В настоящее время продолжаются дискуссии о финансовом мониторинге, налогообложении и регуляторе, который будет контролировать рынок криптовалют.

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Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") на мероприятии "Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans". По его словам, законопроект о криптовалюте должен четко урегулировать статус криптоактивов в Украине, их налогообложение и контроль со стороны государства.

Какие изменения готовит законопроект

налогообложение криптовалют будет осуществляться по схеме, аналогичной для других инвестиционных активов. Это означает, что криптоинвесторы будут платить налог на прибыль от операций с криптовалютой, но никаких льгот или специальных условий для них не предусмотрено.

будет осуществляться по схеме, аналогичной для других инвестиционных активов. Это означает, что криптоинвесторы будут платить налог на прибыль от операций с криптовалютой, но никаких льгот или специальных условий для них не предусмотрено. финансовый мониторинг операций – еще один важный вопрос, который сейчас обсуждается. Государство стремится ввести контроль за происхождением средств во избежание отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через криптовалютные транзакции.

– еще один важный вопрос, который сейчас обсуждается. Государство стремится ввести во избежание отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через криптовалютные транзакции. переходный период для владельцев криптовалюты также остается спорным моментом. Украинцы, которые уже имеют криптоактивы, но не могут доказать, что купили их за собственные средства, после вступления закона в силу будут вынуждены платить налог не только с прибыли, а с полной суммы криптовалютных активов, которые они имеют.

Кто будет регулировать крипторынок в Украине

Один из самых больших вопросов, который остается открытым, – это орган, который будет заниматься регулированием криптовалюты. Гетманцев отметил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая должна отвечать за этот вопрос, не институционально способна эффективно контролировать крипторинок. Поэтому на данном этапе предполагается, что регулирование возьмет на себя Национальный банк Украины (НБУ).

Однако Гетманцев признает, что ситуация может измениться, и в будущем могут быть предложены другие варианты регулятора. Законопроект о легализации криптовалюты будет рассмотрен в Верховной Раде в первом чтении в первом квартале 2025 года. "Обещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы к лету этого года был принят", – заявил Гетманцев.

Легализация криптовалюты в Украине будет означать, что владельцы цифровых активов смогут официально декларировать доходы, осуществлять защищенные транзакции, работать через украинские банки и криптобиржи без страха блокирования средств.

В то же время внедрение налогообложения и финансового мониторинга может повлечь за собой недовольство части криптосообщества, особенно тех, кто использует криптовалюту как способ избежания жесткого контроля государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НБУ обнаружил нелегальную схему кредитования через Интернет-сервис BitCapital. Регулятор заявляет, что компания предоставляла украинцам гривневые ссуды, которые маскировала под "кредиты в криптовалюте".

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