Кризис на рынке кадров изменил ситуацию в Украине: для кого работы стало вдвое больше
Кадровый кризис заставил украинских работодателей обратить внимание на категории работников, которые ранее редко привлекали к активному трудоустройству – лиц с инвалидностью, пожилых людей и женщин в декрете. Больше всего работы им предлагают в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, логистике и телекоммуникациях.
Об этом сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов страны. Кроме того, медианные зарплаты для этих категорий населения за последний год тоже существенно выросли.
Работа для людей с инвалидностью
Больше всего с января 2025-го увеличилось вакансий на должность комплектовщика – почти в 16 раз. Кроме того, в 12 раз стало больше вакансий на помощника повара в гостинично-ресторанном бизнесе. А больше всего людям с инвалидностью предлагают работы по профессиям:
- повара (+93%);
- пекаря (+47%);
- упаковщика (+40%);
- водителя (+28%);
- продавца (+25%).
На ряде должностей также выросли медианные зарплаты. В частности увеличились выплаты:
- фасадчикам – до 62,5 тыс. грн (+56%);
- помощникам повара – до 20 тыс. грн (+56%);
- трактористам – до 35 тыс. грн (+55%);
- менеджерам по продажам – до 30 тыс. грн (+54);
- повар – до 31,5 тыс. грн (+47%);
- мерчендайзер – до 24,5 тыс. грн (+47%).
Работа для женщин в декрете
Наибольший прирост вакансий также зафиксирован на должности комплектовщика – от единичных предложений в январе до более 100 актуальных вакансий в ноябре 2025 года. Кроме того, почти втрое выросло количество предложений работы разнорабочим в сфере строительства и облицовочных работ. В целом кандидатам в декрете чаще всего предлагают работу по таким профессиям:
- пекаря (+129%);
- менеджера по работе с клиентами (+111%);
- повара (+86%);
- продавца (+43%);
- грузчика (+32%).
На отдельных позициях зафиксирован существенный рост медианных зарплат. В частности, выплаты увеличились для:
- операторов чатов в категории колл-центров и телекоммуникаций – до 15,5 тыс. грн (+82%);
- парикмахеров, мастеров маникюра, администраторов салонов, массажистов в категории красоты и фитнеса – до 16,6 тыс. грн (+66%);
- воспитателей – до 15,8 тыс. грн (+66%);
- бухгалтеров – до 22,5 тыс. грн (+61%).
Работа для людей пенсионного возраста
Стремительный рост количества вакансий, подходящих кандидатам пенсионного возраста, также продемонстрировала должность комплектовщика – в ноябре 2025 года было зафиксировано более 100 соответствующих предложений. Почти втрое увеличилось количество вакансий для помощников повара и операторов колл-центров.
Больше всего предложений работы для людей пенсионного возраста сосредоточено по таким профессиям:
- пекаря (+104%);
- повара (+79%);
- разнорабочего в строительстве (+74%);
- грузчика (+46%);
- продавца (+37%);
- водителя в логистике и доставке (+28%);
- охранника (+26%);
- швеи (+20%).
Кроме роста количества вакансий, на ряде должностей зафиксировано повышение медианных зарплат. В частности, для диспетчеров медианная зарплата выросла до 19,5 тыс. грн (+73%). Мойщикам на СТО и автомойках предлагают в среднем 28,8 тыс. грн (+64%), пекарям – 35,1 тыс. грн (+63%), промоутерам – 10 тыс. грн (+54%). Операторы колл-центров получают медианную зарплату 18,5 тыс. грн, что на 48% больше, чем в начале 2025 года.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине поддержали законопроект, который позволяет заключать трудовые договоры в электронном формате с использованием электронной подписи без физического присутствия работника. Отмечается, что это должно упростить трудоустройство во время военного положения и обеспечить реализацию права на труд для украинцев, независимо от их места пребывания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!