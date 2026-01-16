Кризис на рынке кадров изменил ситуацию в Украине: для кого работы стало вдвое больше

Кадровый кризис заставил украинских работодателей обратить внимание на категории работников, которые ранее редко привлекали к активному трудоустройству – лиц с инвалидностью, пожилых людей и женщин в декрете. Больше всего работы им предлагают в гостинично-ресторанном бизнесе, розничной торговле, логистике и телекоммуникациях.

Об этом сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов страны. Кроме того, медианные зарплаты для этих категорий населения за последний год тоже существенно выросли.

Работа для людей с инвалидностью

Больше всего с января 2025-го увеличилось вакансий на должность комплектовщика – почти в 16 раз. Кроме того, в 12 раз стало больше вакансий на помощника повара в гостинично-ресторанном бизнесе. А больше всего людям с инвалидностью предлагают работы по профессиям:

повара (+93%);

(+93%); пекаря (+47%);

(+47%); упаковщика (+40%);

(+40%); водителя (+28%);

(+28%); продавца (+25%).

На ряде должностей также выросли медианные зарплаты. В частности увеличились выплаты:

фасадчикам – до 62,5 тыс. грн (+56%);

– до 62,5 тыс. грн (+56%); помощникам повара – до 20 тыс. грн (+56%);

– до 20 тыс. грн (+56%); трактористам – до 35 тыс. грн (+55%);

– до 35 тыс. грн (+55%); менеджерам по продажам – до 30 тыс. грн (+54);

– до 30 тыс. грн (+54); повар – до 31,5 тыс. грн (+47%);

– до 31,5 тыс. грн (+47%); мерчендайзер – до 24,5 тыс. грн (+47%).

Работа для женщин в декрете

Наибольший прирост вакансий также зафиксирован на должности комплектовщика – от единичных предложений в январе до более 100 актуальных вакансий в ноябре 2025 года. Кроме того, почти втрое выросло количество предложений работы разнорабочим в сфере строительства и облицовочных работ. В целом кандидатам в декрете чаще всего предлагают работу по таким профессиям:

пекаря (+129%);

(+129%); менеджера по работе с клиентами (+111%);

(+111%); повара (+86%);

(+86%); продавца (+43%);

(+43%); грузчика (+32%).

На отдельных позициях зафиксирован существенный рост медианных зарплат. В частности, выплаты увеличились для:

операторов чатов в категории колл-центров и телекоммуникаций – до 15,5 тыс. грн (+82%);

в категории колл-центров и телекоммуникаций – до 15,5 тыс. грн (+82%); парикмахеров, мастеров маникюра, администраторов салонов, массажистов в категории красоты и фитнеса – до 16,6 тыс. грн (+66%);

в категории красоты и фитнеса – до 16,6 тыс. грн (+66%); воспитателей – до 15,8 тыс. грн (+66%);

– до 15,8 тыс. грн (+66%); бухгалтеров – до 22,5 тыс. грн (+61%).

Работа для людей пенсионного возраста

Стремительный рост количества вакансий, подходящих кандидатам пенсионного возраста, также продемонстрировала должность комплектовщика – в ноябре 2025 года было зафиксировано более 100 соответствующих предложений. Почти втрое увеличилось количество вакансий для помощников повара и операторов колл-центров.

Больше всего предложений работы для людей пенсионного возраста сосредоточено по таким профессиям:

пекаря (+104%);

(+104%); повара (+79%);

(+79%); разнорабочего в строительстве (+74%);

(+74%); грузчика (+46%);

(+46%); продавца (+37%);

(+37%); водителя в логистике и доставке (+28%);

(+28%); охранника (+26%);

(+26%); швеи (+20%).

Кроме роста количества вакансий, на ряде должностей зафиксировано повышение медианных зарплат. В частности, для диспетчеров медианная зарплата выросла до 19,5 тыс. грн (+73%). Мойщикам на СТО и автомойках предлагают в среднем 28,8 тыс. грн (+64%), пекарям – 35,1 тыс. грн (+63%), промоутерам – 10 тыс. грн (+54%). Операторы колл-центров получают медианную зарплату 18,5 тыс. грн, что на 48% больше, чем в начале 2025 года.

