Россия, вопреки международным санкциям, использует казахстанскую компанию ARC Group для обслуживания французского авиационного оборудования на истребителях Су-30СМ, привлекая сертифицированных специалистов и технику от Thales и Safran. Это позволяет РФ поддерживать свою авиацию в рабочем состоянии для военных действий в Украине, обходя санкционные ограничения.

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Об этом идет речь в исследовании Inform Napalm. Россия продолжает находить способы обходить международные санкции, чтобы поддерживать свою военную авиацию в рабочем состоянии.

Одним из примеров такой хитрой схемы является обслуживание истребителей Су-30СМ, использующих французское оборудование компаний Thales и Safran с помощью казахстанских подрядчиков. Несмотря на санкции, которые должны усложнить подобные операции, Россия смогла найти лазейки из-за сотрудничества с казахстанской компанией ARC Group.

По состоянию на 2024 год, у России есть около 130 истребителей Су-30СМ – современных боевых самолетов, оснащенных западным оборудованием. В этих самолетах используются многочисленные системы французского производства:

SMD55S и SMD66S – многофункциональные дисплеи Thales;

– многофункциональные дисплеи Thales; TLS2020 – радиотехническая система коррекции и посадки;

– радиотехническая система коррекции и посадки; TACAN-NC12 – радионавигационная система;

– радионавигационная система; HUD 3022 – индикатор на фоне лобового стекла;

– индикатор на фоне лобового стекла; SIGMA 95NAA – навигационная система от Safran.

Это ключевые компоненты, без которых пилоты не могут эффективно управлять самолетами. Утраты этих систем привели бы к понижению эффективности военной авиации России.

Как Россия обслуживает эти самолеты, несмотря на санкции

Казахстанская компания ARC Group, созданная в 2014 году Алданазаром Сагинбеком, играет немаловажную роль в обслуживании российских Су-30СМ. Официально компания занимается военной техникой и имеет лицензии на обслуживание авиации. Она также является дистрибьютором французской компании Safran Electronics & Defense в Казахстане и Кыргызстане.

Благодаря международным разведывательным источникам обнаружено, что ARC Group имеет тайные соглашения с российскими военными, в том числе с компанией "Росавиаспецкомплект". В этих договорах прямо указано, что казахстанская компания будет ремонтировать французское оборудование на российских самолетах Су-30СМ, используя сертифицированных французами специалистов.

Сотрудничество с российской компанией

В 2021 году ARC Group заключила первый договор с российской компанией "Росавиаспецкомплект" на ремонт французского авиационного оборудования для Су-30СМ. По условиям договора, ремонт должен производиться сертифицированными специалистами в Казахстане или непосредственно в России. В приложении к настоящему контракту были указаны детали компонентов для ремонта, включая французские системы SMD55S, SMD66S, TLS2020, TACAN-NC12, HUD 3022 и SIGMA 95NAA.

Одним из ключевых элементов этой схемы является то, что казахстанские специалисты прошли обучение во французской компании Thales для обслуживания оборудования. В 2022-2023 годах специалисты ARC Group отправлялись во Францию для получения необходимой квалификации. После этого они отправлялись в российские предприятия для выполнения ремонтных работ на самолетах Су-30СМ.

Обзор схемы обхода санкций

Вся эта схема позволила России продолжать обслуживать свои военные самолеты, несмотря на санкции. Сотрудничество с Казахстаном открыло возможности получения необходимого оборудования и услуг, которые Россия больше не могла получать напрямую от европейских поставщиков. Таким образом, ARC Group стала важным звеном в цепи поддержки российских вооруженных сил, что серьезно подрывает эффективность международных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, начиная с 12 сентября, вступили в силу IT-санкции США, запрещающие иностранным технологическим компаниям оказывать услуги в России. Ряд компаний уже ограничил доступ для РФ, но прогнозируется, что после вступления в силу санкций их станет еще больше.

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