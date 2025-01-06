Кредиты украинцев собираются продать: название банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать активы Укрстройинвестбанка, который находится в процессе ликвидации. Продажа назначена на 9 января и пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 65,5 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили: аукцион пройдет в системе Prozorro.Продажи.

"На торги в составе лота повторно выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Договоры заключены с связанными с банком юридическими и физическими лицами", – говорится в сообщении.

В частности, рассказали в ФГВФЛ, в обеспечение выполнения обязательств оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса в одном из современных туристических комплексов в курортном районе "Аркадия". При этом, подчеркивается, на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника:

задолженность;

залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

"Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Укрстройинвестбанк", – рассказали в ФГВФЛ.

Клиентам государственного банка изменили срок действия карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 июня 2025 года. Там объяснили, что:

решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Ранее же Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце сентября, до 31 декабря 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады в связи с запущенной процедурой его ликвидации. Выплаты производятся через банки-агенты Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.

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