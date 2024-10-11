Космические оклады госменеджеров: раскрыты миллионные зарплаты в "Привате", "Укрэнерго", "Ощаде" за сентябрь

В Украине среди государственных менеджеров в сентябре 2024 года больше всего получили те, у кого это был последний месяц работы. "Золотой парашют" (компенсация за увольнение, накопленная премия и т.д) обеспечил зарплату уволенному главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в размере более 17 млн грн. А глава ПриватБанка Герхард Беш, которого также заменят, в сентябре получил более 12 млн грн.

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Об этом идет речь в опубликованных отчетах государственных учреждений. В Ощадбанке традиционно одни из самых больших зарплат. Так, председатель правления Сергей Наумов в сентябре заработал 1,1 млн грн. Его заместитель – 920 тыс. грн.

Исполняющий председателя правления Укргазбанка Родион Морозов в сентябре получил зарплату в размере 1 млн 50 тыс. грн. На руки банкир получил всего 836 тыс. грн (остальная сумма – налоги). При этом один из членов правления с учетом отпускных получил даже большую зарплату – 1,3 млн. грн.

В Укрэксимбанке председатель правления Виктор Пономаренко в сентябре заработал 1 млн 42 тыс. грн. Члены правления – до 741 тыс. грн.

Председатель правления ПриватБанка Герхард Беш получил вместе с дополнительной выплатой 12,4 млн грн. Это его последняя выплата в "Привате" перед увольнением. Из этой суммы 11,3 млн грн – дополнительная выплата. Вероятно, речь идет о деньгах, полученных после увольнения. Отметим, в ПриватБанке избрали нового председателя правления.

Глава правления "Смысл Банка" Алексей Ступак в сентябре 2024-го заработал 1 млн 69 тыс. грн. Члены правления зарабатывали в среднем до 790 тыс. грн.

Наибольшую зарплату среди государственных менеджеров получил уволенный глава "Укрэнерго"

После увольнения Владимир Кудрицкий получил рекордную зарплату в 17,2 млн грн (с них уплачены налоги). При этом с 17,2 млн больше 11,1 млн – долг по выплате премий за несколько лет. 2.2 млн грн Кудрицкий получил в качестве компенсации невыплаченного отпуска. Также Кудрицкий получил 3,8 млн грн в качестве компенсации при увольнении.

"Фактически полученная председателем Правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицким В.Д. заработная плата составила 17 271 429,51 грн (эта сумма включает: компенсацию за неиспользованные дни отпуска 2 204 326,90 грн, исходящую компенсацию при увольнении 3 864 9 , погашение компанией задолженности по выплате премий за 2021-2023 гг. 11 137 014 грн). Сумма удержанных налогов составила 4 183 762,43 гривен.

При этом за сентябрь новый исполняющий обязанности главы правления "Укрэнерго" Алексей Брехт получил 387 тыс. грн. Для сравнения зарплата члена правления составляет в среднем около 265 тыс. грн.

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