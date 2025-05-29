Коррупция на почти 6 млрд грн в нефтяной компании: раскрыты новые подробности схемы хищения

Украинские правоохранители провели ряд обысков по делу о присвоении и "отмывании" 5,8 млрд грн одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны. Изъята документация, компьютерная техника, накопители информации и другие доказательства преступления.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что средства от реализации топлива фактически перечислялись в адрес предприятий финансово промышленной группы.

Ранее экс-глава правления концерна был объявлен в международный розыск. Его имя, как и название нефтеперерабатывающей компании, не указывается, но, согласно данным источников OBOZ.UA, речь идет об "Укртатнафте" и Александре Ярославском. Именно его считают организатором преступной схемы.

Подконтрольные ему компании заключали с "Укртатнафтой" договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались, а легализировали полученные средства через ряд мнимых сделок. По данным следствия, Ярославского привлек к схеме ряд сообщников, в частности:

своего заместителя;

начальника одного из управлений;

шестерых предпринимателей.

Всем девяти было объявлено о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, были наложены аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы и на корпоративные права ряда предприятий.

Дальнейшее расследование показало, что средства от реализации отгружаемого топлива в основном перечислялись на основании мнимых сделок предприятиям финансово промышленной группы. А 29 мая оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции провели 49 неотложных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц. Обыски проходили в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре – в их результате была изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное. Следствие продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина добилась экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области общей площадью более 1200 га. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 1,8 млрд грн.

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