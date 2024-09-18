Конгрессмены давят на Байдена: Украина должна получать газ из США

Президенту США Джо Байдену следует ускорить выдачу разрешений, необходимых для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Восточную Европу и, в частности, в Украину. С таким призывом для лидера Белого дома обратились демократы в Конгрессе.

Видео дня

Соответствующее письмо опубликовала сопредседательница украинского кокуса в Палате представителей, конгрессвумен Марси Каптур. Всего под документом были оставлены подписи 12 представителей Демократической партии США в нижней палате Конгресса.

В письме конгрессмены отметили, что Министерство энергетики США "возобновляет рассмотрение заявок для получения разрешения на экспорт СПГ в страны, не являющиеся участниками соглашения о зоне свободной торговли с США". Потому они призвали Минэнерго "определить приоритеты и ускорить пересмотр проектов, которые обеспечат поставку СПГ для Украины и других восточноевропейских союзников".

Мы должны убедиться, что новые договоренности по экспорту не повлияют на цены на энергоносители для американских потребителей и бизнеса. Однако общественные интересы также требуют учесть, насколько экспорт СПГ способствует геополитической стабильности и служит интересам нашей национальной безопасности. Все более агрессивные действия России по украинской инфраструктуре, включая электро- и газоснабжение, подчеркивают настоятельную потребность в оказании помощи Украине в восстановлении и восстановлении, а также в диверсификации и обеспечении энергоресурсов", – говорится в письме.

Также демократы напомнили, что Белый дом выделил более $800 млн. на энергетические нужды в Украине. Они назвали это жизненно важным финансированием и подчеркнули, что это поможет "восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной, расширить производство электроэнергии, поощрить инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру Украины".

"Не менее важно будет предоставление Украине возможности заменить поставки природного газа после окончания контракта с "Газпромом" в конце этого года. Мы считаем, что уменьшение зависимости Украины от российских энергоносителей укрепит энергетическую безопасность Украины и будет отвечать более широким стратегическим целям по уменьшению влияния России в регионе и уменьшению рычагов влияния, которые враждебные игроки, такие как Россия, имеют на наших союзников", - говорится в письме.

Авторы обращения утверждают, что любые задержки с дополнительными поставками СПГ в Украину и наших восточноевропейских союзников могут поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность и стабильность рынка в долгосрочной перспективе.

"Мы не должны посылать неоднозначные сигналы нашим союзникам, желающим навсегда избавиться от зависимости от Владимира Путина. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать свою приверженность поддержке суверенитета и устойчивости Украины, определив приоритеты и ускорив рассмотрение проектов, которые будут поставлять СПГ в Украину и Восточную Европу", - отметили конгрессмены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина нарастила добычу газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы "Нефтегаз" добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% превышает аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!