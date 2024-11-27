Конец сотрудничества: "Нафтогаз" получил последний транш от российского "Газпрома"

"Нафтогаз" получил последний транш за транзит газа, завершив действие контракта с "Газпромом". Сумма платежа пока неизвестна, однако за декабрьский транзит "Газпром" должен был заплатить около 70 млн долларов. Дальнейшее сотрудничество между Украиной и Россией в этой сфере остается маловероятным.

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Об этом пишут СМИ со ссылкой на Платформу прозрачности ОГТСУ (оператора газотранспортной системы Украины). За последние пять лет, с 2020 по 2024 год, транзит российского газа через Украину сократился до самых низких показателей за всю историю сотрудничества.

По состоянию на 25 ноября 2024 через украинскую ГТС в Европейский Союз и Молдову было транспортировано 146,6 млрд кубометров газа. До конца года этот показатель может возрасти до 148 млрд. кубометров. Однако этот объем на 36% меньше контрактно ожидаемых 225 млрд кубометров, заложенных в договоре, заключенном между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2019 году.

Несмотря на значительное сокращение транзита, Украина получала оплату в соответствии с принципом "качай или платы". Этот механизм предполагает, что "Газпром" обязан оплачивать фиксированные объемы транзита вне зависимости от фактического использования ГТС. Так, в 2020 году российская сторона должна была оплатить транспортировку 65 млрд кубометров газа, а в последующие годы – по 40 млрд. куб.

В первый год контракта "Газпром" прокачал около 55,89 млрд кубометров газа и заплатил около 2,1 млрд долларов. В 2021 году транзит составил 41,7 млрд кубометров и также был оплачен в полном объеме, что принесло Украине около 1,45 млрд долларов.

Резкое сокращение объемов транзита началось в 2022 году после начала полномасштабной агрессии. Из-за прекращения использования газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка" объемы транзита упали до 20,46 млрд кубометров, а в 2023 году - до 14,65 млрд кубометров. Тем не менее, Украина продолжала получать значительные поступления. К примеру, в 2023 году сумма оплаты за транзит превысила 800 млн долларов.

"Газпром" уже третий год подряд отказывается оплачивать сокращение транзита через "Сохранивку". Это ежегодно составляет около 11 млрд кубометров, что соответствует среднему суточному объему в 30 млн кубометров. НАК "Нефтегаз Украины" подал соответствующий иск в арбитраж. В 2023 году сумма претензий составила 700 млн. долларов и продолжает расти. На конец 2024 года накопление долга "Газпрома" превышает 679 млн долларов.

31 декабря 2024 завершается действие действующего контракта. Шансы на его продление выглядят практически нулевыми. Украина не планирует продлевать соглашение, а предложенные альтернативные варианты сотрудничества, в том числе хранение газа в украинских подземных хранилищах, не нашли поддержки у заинтересованных сторон.

Европейские страны уже активно диверсифицируют источники поставок газа. К примеру, Словакия, один из ключевых покупателей российского газа через Украину, заключила пробный контракт на поставку газа из Азербайджана через "Турецкий поток". Кроме того, компания SPP, главный импортер газа в Словакии, подписала соглашения с BP, Shell, ExxonMobil и другими компаниями.

Австрия также перестала получать российский газ через Украину с ноября 2024 года из-за конфликта с "Газпромом". Другие маршруты и источники поставок позволили снизить зависимость европейских стран от транзита через Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала российский газ стоимостью 230 млн евро. Это произошло после победы над Газпромом в арбитражном суде, по результатам которого OMV отсудила такую сумму у россиян как финансовую ответственность за нерегулярные поставки.

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