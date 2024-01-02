Кому в Украине выплачивают самые большие и самые маленькие зарплаты: названы сферы

В Украине самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры. При этом самые большие – в сферах телекоммуникаций и информации и финансовой и страховой деятельности.

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Об этом говорится в отчете Госстата. Самые высокие зарплаты в 3 квартале зафиксированы в следующих областях:

• Информация и телекоммуникации – 37542 грн.

• Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.

• Авиационный транспорт – 33 205 грн

• Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24168 грн.

• Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сферах:

• функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.

• творчества, искусства и развлечений – 11503 грн;

• образовании – 12 180 грн;

• почтовой и курьерской деятельности – 12804 грн;

• временного размещения и организации питания – 13007 грн.

Средняя зарплата в Украине в 3 квартале (июль-сентябрь) года составила 17,9 тыс. грн. Это на 22,7% выше, чем в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 2024 году в Украине учителя получат повышение заработной платы. Так, оплата труда работников вырастет на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тыс. до 17,4 тыс. грн.

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