Кому в Украине платят от 40 тысяч гривен без высшего образования: названы вакансии 

В Украине зарплату от 40 тыс. грн можно получать без высшего образования. Речь идет о целом ряде профессий, среди которых риелтор, водитель, военный, проходчик и т.д.

Видео дня

Это следует из данных объявлений, размещенных на крупном кадровом портале. Так, среди высокооплачиваемых профессий без высшего образования:

Риелтор. После короткого обучения риелтор может зарабатывать от 30 тыс. грн. Однако при этом заработок составляет комиссию от реализованных сделок. В некоторых случаях размер заработка может значительно превышать или наоборот - будет меньше указанной суммы.

Водитель-дальнобойщик. Такой водитель должен иметь опыт вождения от трех лет, определенную категорию прав. Речь идет о водителях, которые перевозят товары по стране. Они могут зарабатывать около 40 тыс. грн. Водители-международники могут зарабатывать больше, однако должны иметь права международного образца.

Военнослужащий. Средняя зарплата военнослужащего ВСУ составляет более 70 тыс. грн. Украинцы, которые защищают страну на передовой, могут зарабатывать более 120 тыс. грн в месяц. При этом есть всего несколько условий: возраст до 58 лет, пригодность к военной службе согласно состоянию здоровья.

Обслуживающий персонал. Семейным парам, которые могут ухаживать за чужими домами, управляющим частными владениями предлагают работу со средней зарплатой в 40 тыс. грн. При этом важно иметь рекомендации от предыдущих работодателей и произвести положительное впечатления во время собеседования.

Проходчик. Проходчик на шахтах, который занимается обслуживанием буровых установок, может зарабатывать от 36 тыс. до 66 тыс. грн. При этом тем специалистам, которые не имеют образования, придется пройти обучение на предприятии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!