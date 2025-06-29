Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых востребованных профессиях

В Украине больше всего ищут продавцов, водителей, менеджеров по продажам, поваров, бухгалтеров и работников рабочих специальностей. Самый острый дефицит в медицине, производстве и сфере обслуживания, где зарплаты могут достигать до 80 000 гривен, однако кандидатов на должности не хватает.

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Об этом рассказала редактор аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Евгения Кузенкова в комментарии СМИ. По ее словам, на рынке труда не хватает буквально всех, от врачей до грузчиков.

Причины очевидны и одновременно комплексные, среди них мобилизация, выезд миллионов граждан за границу, временная оккупация части территорий и переход рабочих рук в оборонный сектор. В частности, по разным оценкам, из Украины выехало до 9 миллионов человек, из них около 3 миллионов – трудоспособного возраста.

Рынок пережил шок весной 2022 года, тогда количество вакансий упало в 10 раз, а конкуренция между соискателями выросла в 7,5 раз. Однако уже в 2023 году ситуация начала постепенно стабилизироваться. Вакансий стало больше, но появилась новая проблема – нехватка людей, которые соответствуют запросам рынка.

По данным эксперта, больше всего вакансий в сфере продаж, логистики, питания, учета и обслуживания клиентов. Например:

менеджер по продажам – 35 000 грн;

водитель – 31 500 грн;

повар – 26 500 грн;

бухгалтер – 25 000 грн;

грузчик – 22 000 грн;

бариста – 20 500 грн.

Особое место занимает военная служба, где существует отдельное направление рекрутинга. На некоторых специальностях например врачи или специалисты рабочих профессий зарплаты достигают 80 000 грн, но найти желающих работать там крайне трудно.

Среди дефицитных направлений: медицина, фармацевтика, производство, сварка, швейное дело, технические специальности, а также мастера узкого профиля, эндоскописты, педиатры, кровельщики, пилорамщики. Ключевая проблема по словам эксперта, несоответствие между потребностями бизнеса и навыками населения.

К примеру, металлург из Мариуполя после переезда в небольшой город не может найти работу по специальности, потому что таких предприятий там просто нет. Аграрный сектор ищет работников, но "метч" не происходит. Возникает потребность в массовой переквалификации.

При этом структура вакансий также изменилась, в ІТ-сфере спрос сократился, зато выросли потребности в медицинских и производственных специалистах. Удаленная работа стала популярнее, но конкуренция за удаленные вакансии в 5 раз выше средних показателей.

Региональные различия на рынке труда оказались менее критичными, чем ожидалось. Больше всего вакансий размещено в Киеве (38%), однако и количество кандидатов там высокое (28%). В то же время сложно найти работников в Закарпатской, Сумской и Черниговской областях, где вроде бы баланс между вакансиями и соискателями есть.

Ключевая мысль – кадровый голод не географический, а профессиональный. В большинстве случаев работодатели не могут найти именно тех, кто имеет нужные навыки, а не просто кого-то.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, четверо из пяти безработных украинцев готовы получать в месяц меньше 20 тыс. грн. Это означает, что они готовы к значительно меньшей зарплате, чем средняя по стране, но трудоустроить их все равно не удается, потому что они хотят работать неполный рабочий день.

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