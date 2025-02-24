В Украине выросло количество вакансий для ветеранов: какие должности предлагают и в каких регионах больше возможностей

В Украине стало больше вакансий для ветеранов, в частности, в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, где наибольшим спросом пользуются должности водителей, охранников, механиков и специалистов в сферах строительства, логистики и энергетики. Ветераны активно вовлекаются в эти области благодаря своим уникальным навыкам и опыту.

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Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов. В 2025 году было отмечено, что более 4% вакансий предпочитают ветеранов. Вакансии со значком "Преимущество ветеранам" распределяются неравномерно по Украине.

Наибольшее количество подобных предложений наблюдается в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. В этих регионах работодатели охотно ищут людей с военным опытом, поскольку считают их навыки полезными для многих должностей. Это связано с высокой концентрацией промышленных предприятий, строительных компаний и учреждений, нуждающихся в работниках с повышенными требованиями к ответственности и стрессоустойчивости.

В Херсонской области, где еще летом 2024 года было немало вакансий для ветеранов, сейчас наблюдается значительное сокращение. Лишь одна вакансия в этой области сейчас обозначена как предпочитающая ветеранов.

Работодатели из разных отраслей экономики готовы отдавать предпочтение ветеранам, ведь они понимают, что военный опыт приносит важные навыки для работы в стрессовых ситуациях, принятия решений в условиях неопределенности, а также способности к командной работе. Больше всего вакансий для ветеранов есть в следующих секторах:

охрана, безопасность, оборона – 9% вакансий;

– 9% вакансий; машиностроение – 8%;

– 8%; СМИ, медиа – 8%;

– 8%; силы обороны – 7%;

– 7%; энергетика – 7%;

– 7%; строительство, архитектура, дизайн интерьеров – 7%.

Эти отрасли активно ищут ветеранов для разных должностей, ведь они нуждаются в высоких стандартах дисциплины, ответственности и способности к быстрому реагированию на непредсказуемые ситуации. Предпочтение ветеранам отдается чаще всего на следующих должностях:

охрана и безопасность : охранники, командиры отделений, военнослужащие, служащие для охраны объектов.

: охранники, командиры отделений, военнослужащие, служащие для охраны объектов. транспорт, автобизнес : водители, экспедиторы, водители-международники, автослесари, механики.

: водители, экспедиторы, водители-международники, автослесари, механики. строительство и производство : электричества, слесари, сварщики, разнорабочие.

: электричества, слесари, сварщики, разнорабочие. телекоммуникации : операторы агродронов, системные администраторы, технические специалисты.

: операторы агродронов, системные администраторы, технические специалисты. логистика и состав : курьеры, логисты, кладовщики.

Все эти профессии требуют особых навыков, которые многие ветераны приобрели во время службы. Вакансии, на которых работодатели предпочитают ветеранов, часто распределяются между несколькими категориями:

43% таких вакансий имеют дополнительную отметку "Для людей с инвалидностью";

58% вакансий нуждаются в опыте работы;

8% вакансий предполагают удаленный формат работы.

Несмотря на то, что военный опыт часто является большим плюсом для кандидатов, многие ветераны не указывают его в своем резюме. По данным профильного портала, всего 1% пользователей сайта отметили себя как ветераны. Это может быть причиной того, что многие не рассматривают свой военный опыт как профессиональный, хотя на самом деле эти навыки могут быть очень ценны для работодателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется структурная безработица, больше не хватает кадров в сфере образования. Среди основных причин – война, миграция населения и несоответствие квалификации работников современным требованиям рынка.

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