Компания МХП уплатила 10,3 млрд грн налогов за 2025 год

МХП стабильно работает и вносит существенный вклад в финансово-экономическую стабильность Украины на протяжении всей большой войны.

Видео дня

В 2025 году предприятия группы МХП перечислили в бюджеты всех уровней 10,3 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов. Это на 36% больше, чем в 2024 году.

За период полномасштабного вторжения, с 2022 по 2025 год включительно, объем налогов, уплаченных МХП, достиг 28,5 млрд грн.

"МХП осознает свою роль в поддержке экономики страны и ежегодно мы делаем системный вклад в бюджеты всех уровней. Это усиливает устойчивость государства в условиях войны. В этой поддержке МХП демонстрирует стабильную динамику – в течение полномасштабного вторжения объем уплаченных компанией налогов год к году растет минимум на 25%. Для нас это такая же ответственность, как и обеспечение рабочих мест десяткам тысяч украинцев, поддержка продовольственной безопасности, инвестиции в развитие собственного бизнеса и бизнеса партнеров, поддержка военных и ветеранов, развитие общин и поддержка украинской культуры. И мы делаем это системно, создавая долгосрочную ценность для Украины", – отмечает Виктория Капелюшная, заместитель CEO и финансовый директор МХП.

Чтобы оставаться бизнесом, который поддерживает экономику, МХП стабильно работает в Украине и продолжает инвестировать в производственную эффективность, цифровую трансформацию и развитие продуктов с добавленной ценностью. Компания обеспечивает 32 тысячи рабочих мест в Украине и системно поддерживает военных, ветеранов и их семьи через программу "МХП Поруч".

Справка:

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 38 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Является лидером по производству курятины в Европе.

Земельный банк МХП составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Общине" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".