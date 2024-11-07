Компания экс-чиновника полиции угодила в скандал с закупкой пулеметов: большой штраф пытаются отменить через суд

Государственная служба экспортного контроля Украины (Госэкспоконтроль) оштрафовал ООО "ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА" почти на 72 млн грн за манипуляции с контрактом на якобы военные закупки. Фирма занимается производством машин и оборудования специального назначения и является одним из лидеров в этой отрасли. Среди ее владельцев – Дмитрий Бут, экс-замначальника главного следственного управления МВД Украины. Компания штраф не признает и пытается его отменить через суд.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По их данным штраф был наложен из-за того, что "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА" еще в 2023 году должна была закупить для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны 100 крупнокалиберных пулеметов у чешской фирмы STV GROUP A.S. Однако контракт не был выполнен, т.к. оказалось, что фирма предоставила ложные данные для получения разрешения на импорт. Сумма госзакупки составляла 71 938 440 грн. Именно на столько и была оштрафована "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА" в 2024 году.

При этом об аналогичном штрафе, не называя компанию, сообщали и в самом в Госэкспоконтроле. В решении указывалось, что по результатам расследования предприятие в августе 2023 года получило разрешение на импорт оружия, предоставив неправдивые сведения касательно назначения товаров для Сил обороны. "Импорт якобы для нужд фронта позволил предприятию получить разрешение без получения соответствующих полномочий. В Силах обороны предоставление гарантий по получению оружия не подтвердили", – отмечали в Госэкспоконтроле.

Но свою вину компания не признала. Как свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, где указано название ООО "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА", фирма обратилась в Киевский окружной административный суд с требованиями признать противоправным и отменить решение о наложении штрафа за нарушение требований законодательства в области государственного экспортного контроля.

Суд заявление принял и открыл дело. Первое заседание было назначено на сентябрь-2024, однако рассмотрение было перенесено на 13 ноября 2024 года.

ООО "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА" по итогам финансовых результатов 2023-го года входило в топ-5 оборонных предприятий Украины по производству машин и оборудования специального назначения – с доходом 552 млн грн. Согласно данным системы Prozorro, на открытых госзакупках компания заработала всего 95 тыс. грн. Напомним, данные об оборонных закупках в Украине остаются засекреченными.

Согласно данным YouControl, ООО "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА" было основано в 2009 году, го уставный капитал составляет 62,5 тыс. грн. Дмитрий Бут указан в качестве одного из основателей фирмы. Второй основатель – Юрий Кравченко (в равных долях 50 на 50%). Также Бут является одним из бенефициаров "ПРОМ-ТЕХНО ГРУППЫ", наряду с тем же Кравченко.

Одним из партнеров "ПРОМ-ТЕХНО ГРУППЫ", к слову, является компания "НПК ТЕХИМПЕКС". В данных Государственной казначейской службы есть переводы от "ТЕХИМПЕКС" для "ПРОМ-ТЕХНО ГРУППУ" в пределах госконтрактов на общую сумму около 186 млн грн. Например, 30.11.2023 состоялся перевод на 21 млн грн за башенкомплекты согласно счетам № 337 во исполнение Государственного контракта №46БТ/23.

"ТЕХИМПЕКС" еще в 2017-2018 годах "прославилась" в расследовании OCCRP. В организации утверждали, что компания якобы была причастна к сети по незаконному реэкспорту вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток. Среди вероятных участников сети также упоминались британская S-Profit и польская Army Trade.

В "ТЕХИМПЕКС" эти обвинения отрицали: компания заявляла, что не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не осуществляет непосредственно экспорт товаров и услуг военного назначения, а потому все ее экспортные операции "осуществлялись через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры".

Что касается самого Бута, то он работал в МВД во времена одиозного Арсена Авакова. Его называли "аваковским следователем по особо важным делам".

Интересно, что в 2021 году СМИ писали о "зачистке" интернет-простраства, которую, предположительно, организовал Бут для того, чтобы отбелить свою репутацию. В частности, речь шла о попытках убрать из поисковиков ссылки на материалы о несоответствии образа жизни Бута его доходов, стоимости обучения его дочери в Великобритании, а также об административном производстве, в котором Бут был фигурантом.

Дело касалось решение НАПК, которое направило в суд протокол об административном правонарушении касательно Бута. Следствие утверждало, что следователь в 2015 году получил подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен, что являлось нарушением закона.

Позже Бут фигурировал и в уголовном деле. В 2017 году это производство открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после многочисленных сообщений в СМИ о вероятном незаконном обогащении. При этом в августе того же года дело было передано в Государственную фискальную службу, хотя подследственность преступления относится к компетенции НАБУ.

После в Едином государственном реестре судебных решений по уголовному делу № 42017000000000494 от 2018 года в отношении Бута появились два постановления (74536306 и 74536456). Ими Печерский суд отказал следователю в проведении внеплановой документальной проверки по Дмитрию Буту относительно выполнения налогового и валютного законодательства.

Что касается нажитого Бутом имущества, то СМИ установили, что родственники экс-следователя владеют двумя квартирами более чем на 200 квадратных метров в элитном комплексе в Киеве и домом в селе Гореничи. Так, по данным расследователей супруга Бута в 2015 году приобрела две квартиры общей площадью более 200 квадратных метров, а также два гаража, о чем говорилось в его официальной декларации. Это имущество находится в одном из самых элитных комплексов столицы – "Новопечерские липки". Также в собственности семьи есть два автомобиля Volkswagen Touareg.

В 2016 году супруга Бута подарила две квартиры и два гаража в "Новопечерских липках" своей матери – теще следователя. При этом Бут продолжал жить в этом доме, утверждали СМИ. Но, кроме того, по данным журналистов, в декабре 2014 года Дмитрий Бут также стал владельцем дома более 300 квадратных метров в селе Гореничи под Киевом. Именно в Гореничах проживал в свое время скандальный генпрокурор Виктор Пшонка.

Впрочем, уже в 2015 году Бут подарил дом своему отцу. По словам отца, дом якобы был изначально куплен именно на его деньги, а не средства сына. Якобы он (отец) более 20 лет работал адвокатом, а потому имел возможность приобрести такой дом. СМИ при этом отмечали, что отец Бута работал милиционером на Чукотке.

В 2016 году Дмитрий Бут проходил переаттестацию как сотрудник Национальной полиции, по результатам которой было принято решение о его несоответствии занимаемой должности и увольнении со службы в полиции из-за служебного несоответствия. Бут обжаловал выводы комиссии в Окружном административном суде в Киеве и восстановился в должности. Покинул службу он только в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, также, по данным СМИ, Дмитрий Бут руководил погромом редакции одного из украинских медиа в декабре 2013 года. При этом после Революции Достоинства Бут не только не был наказан, а, наоборот, получил повышение.

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