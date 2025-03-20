Компания DIM вошла в топ-5 лидеров по количеству сданных квартир в 2024 году

Компания DIM стала четвертой по количеству сданных в 2024 году квартир в Украине согласно рейтингу самых динамичных застройщиков Киева и Киевской области из 20 компаний, что составил сервис ЛУН и журнал NV Украина. В рейтинге собрали все сданные дома в Украине с 1.01.2024-го по 31.12.2024 год, сколько квартир находятся на стадии строительства, указали ЖК, в которых сдавались квартиры по состоянию на конец февраля-2025 года и определили рейтинг застройщиков, сдавших больше всего квартир. При создании рейтинга ЛУН высчитала такие параметры готовых домов/секций, как количество сданных квартир согласно сертификатам, квартиры в домах, которые еще не сдали и в которых была или сейчас открыта продажа.

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Компания DIM в рейтинге самых динамичных застройщиков Киева заняла 4-е место, пропустив вперед Интеграл-строй, Мартынов и Stolitsa Group, введя в эксплуатацию 1090 квартир общей площадью 80 467 м2.

В перечне комплексов от компании DIM со сданными квартирами следующие проекты: Новый Автограф, эко-город Lucky Land и загородный комплекс бизнес класса Park Lake City.

"В 2025 году мы поставили перед собой задачу превзойти результаты 2024 года и сдать в эксплуатацию более 100 000 м2. Среди проектов, которые мы планируем сдать, – комплекс A136 Highlight Tower, дом №3 комплекса "Метрополис", дом №4 эко-комплекса Lucky Land и несколько домов загородного комплекса бизнес класса Park Lake City", – отмечает Александр Насековский, управляющий партнер компании DIM.

Также до конца текущего года девелопер планирует приступить к строительству новых проектов премиум и бизнес сегмента в киевском регионе.

Справка:

DIM – один из лидеров в создании современных жилых комплексов и инновационных инфраструктурных проектов – комфорт, бизнес и премиум класса. На рынке недвижимости работает более 10 лет, специализируясь на полном цикле девелопмента, включая проектирование, строительство и управление недвижимостью. За это время введено в эксплуатацию 3670 квартир, построено более 355 922 м² жилых и коммерческих площадей. На стадии строительства находятся 6 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 346 000 м2 в Киеве и области: "Метрополис", Park Lake City, Lucky Land, A136 Highlight Tower, Olegiv Boutique Residence и The One.