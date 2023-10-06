Компании, которую подозревают в воровстве на ремонте дорог, выделили полмиллиарда на обслуживание дорог 

Госпредприятие "Дороги Харьковщины" заключило с компанией "Евробуд Плюс" договор на содержание дорог на 586 млн грн. При этом владелец и бывший директор этой компании подозревается в завладении бюджетными средствами (часть 4 статьи 191 УК Украины) и служебном подлоге документов (часть 2 статьи 366 УК Украины) при строительстве дорог.

Как сообщает Slidstvo.info, подобные договоры уже не в первый раз заключаются с этой компанией. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в котором "Евробуд Плюс" подозревается в хищении бюджетных средств во время одного из таких ремонтов дорог.

11 сентября 2023-го "Дороги Харьковщины" объявили тендер на обслуживание части дорог в области. На эту закупку выделили из бюджета 586 млн. грн. и за эти средства нужно сделать ряд работ на дорогах: от очистки от деревьев и кустов на обочине и до установки металлического забора.

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На аукцион пришла только одна компания – "Евробуд Плюс". Компания предложила за свои услуги 563 млн. грн. и с ней в конце сентября заключили контракт. Компания обязалась до 31 декабря 2024 выполнить все обязанности по обслуживанию дорог.

Когда компания подает свое предложение на тендер, она, в частности, должна дать выписку, где указано, что ее руководители не имеют судимости. В документах "Евробуд Плюс" нет информации о том, что ее директора подозревают в совершении каких-либо коррупционных преступлений, но здесь все не так просто.

Сейчас директором компании является Сергей Троян, получивший этот пост в июне 2023 года. До этого компанией руководил Карен Антонян, являющийся основателем и действующим конечным бенефициаром "Евробуд Плюс". Антоняна правоохранители подозревают в завладении бюджетными средствами (часть 4 статьи 191 УК Украины) и служебном подлоге документов (часть 2 статьи 366 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет тюрьмы, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что приравнивание коррупции к госизмене приведет к тому, что вместо НАБУ и САП такими делами будет заниматься СБУ. Кроме того, по его словам, такая инициатива противоречит позиции международных партнеров Украины – ЕС и США.

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