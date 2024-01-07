Количество вакансий в Украине достигло довоенного уровня: какова ситуация на рынке труда

В декабре в Украине искателей работы стало меньше, поиск сотрудников со стороны бизнеса ослаб в декабре 2023 года. Это обычная ситуация для конца года.

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2024 года). Так, в конце года количество новых вакансий практически достигло уровня декабря 2021 года.

В то же время количество резюме оставалось значительно ниже показателей 2021 года. "Сохранялись и значительные диспропорции на рынке труда как по регионам, так и по профессиональным группам, с более высоким спросом на работников в торговле и медицине. Предприятия, согласно опросам, в дальнейшем отмечали давление со стороны недостатка квалифицированной рабочей силы", – говорится в обзоре НБУ.

Кто получает наибольшие и наименьшие зарплаты в Украине?

В Украине самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры. При этом самые большие – в сферах телекоммуникаций и информации, а также финансовой и страховой деятельности.

Самые высокие зарплаты в 3 квартале зафиксированы в следующих областях:

• Информация и телекоммуникации – 37542 грн.

• Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.

• Авиационный транспорт – 33205 грн.

• Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24168 грн.

• Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.

OBOZ.UA сообщал ранее, что в 2024 году в Украине учителя получат повышение заработной платы. Так, оплата труда работников вырастет на 21%.

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