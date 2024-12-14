Кого в Украине не смогут забронировать: названы перечень и условия

В Украине военнообязанные могут избежать мобилизации, в частности, их могут забронировать. Однако работники дефицитных военно-учетных специальностей не подлежат бронированию. Также не могут забронировать тех, у кого нет данных в Реестре военнообязанных.

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Об этом сообщает издание "Фокус". Так заявление на бронирование можно подать через "Дію", его проработают в течение суток. В то время как сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел "Обратите внимание". Однако услугу не могут получить:

ФЛП и физические лица;

юридические лица, не включенные в Единый перечень; юридические лица, у которых истек срок действия основания внесения в Единый перечень;

юридические лица, прекратившие свою деятельность.

Кроме этого, согласно украинскому законодательству, не могут быть забронированы работники, которые:

не подлежат бронированию;

младшие 18 или старше 60 лет;

не трудоустроены в этой компании;

не имеют данных в Реестре военнообязанных.

Письмо Генштаба ВСУ от 20 апреля 2023 г. с которыми люди не могут быть забронированы. Речь идет о военнообязанных и резервистах рядового, сержантского и старшинского состава, имеющих определенные военно-учетные специальности, согласно приказу Минобороны №317:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 – "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 – "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";

047, 048, 054, 055, 058 – "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";

065, 070, 071, 072 – "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";

106, 107, 108, 110 – "Стрелецкие и разведывательные специальности";

113, 117, 118 – "Танковые специальности";

121, 122, 123, 124, 125, 126 – "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 – "Специальности артиллерии";

178, 183, 184 – "Инженерные специальности";

210, 216 – "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";

220, 221, 223, 225 – "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";

233, 234 – "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";

245, 248, 250, 251 – "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";

260, 261, 262, 265, 267 – "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";

307 – "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";

320, 323, 326 – "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";

340 – "Специальности гидроакустической техники";

379, 381, 382, 383 – "Подводно-технические специальности";

403 – "Специальности проводной связи";

420 – "Специальности радио- и спутниковой связи";

460 – "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";

474 – "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";

500, 501, 502, 503, 507 – "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";

525, 527, 528, 530, 531 – "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";

538, 543, 544 – "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля";

549, 550, 554 – "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими";

569 – "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Среди лиц офицерского состава не могут забронировать от мобилизации украинцев со следующими группами ВОС, определенными Приказом №412 – 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90. Однако в группе 06 не бронируются только следующие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510, а в группе 46 – 040 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Напомним, адвокат Алексей Панасенко сообщил, что военнообязанные граждане с бронированием могут выехать за границу в командировку. Для этого необходимо подготовить определенные документы. Ранее в Минэкономики рассказали, что предприятие может забронировать работника, если тот работает не менее трех месяцев. Однако после вступления налоговых изменений в силу этот срок сократится до месяца.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, введение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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