Когда цена вопроса – будущее: как иметь план Б еще до объявления результатов поступления

Образование – это старт во взрослую жизнь, это не только диплом, а среда, формирующая характер, друзей на годы, первые серьезные вызовы и победы. И именно летом, после НМТ, этот выбор становится реальностью для тысяч семей. В ожидании результатов все надеются на одно – чтобы было бюджетное место. Но чаще всего случается другое – поступление есть, а бюджетных мест нет. И тогда возникает вопрос, как платить за контракт и стоит ли менять планы.

После лет подготовки решение приходится принимать за несколько дней, а то и часов, потому что каждое промедление – это риск потерять место. Иногда даже речь не идет о смене специальности, а об отказе от мечты. Потому что если денег на оплату нет, приходится выбирать из того, что есть, хоть и не хочется.

А еще бывает, что ребенок мечтал учиться на определенной специальности в частном вузе, но бюджетная реальность заставляет отказаться, и это обидно. Потому что настоящее образование – это не о "где угодно", а о "там, где хочу".

И здесь стоит вспомнить: образование начинается не с университета. Оно начинается значительно раньше, еще со школы. Сегодня многие семьи выбирают частные школы для старта. Ведь это и современные программы, и меньшие классы, и психологическая поддержка, гибкость в подходах, но, к сожалению, такое качество стоит денег. И не всегда семья имеет возможность оплатить обучение сразу, особенно, если это несколько детей или есть изменения в доходах.

Чтобы узнать, как можно действовать в таких ситуациях, OBOZ.UA обратился в Sense Bank. Там директор по развитию розничного бизнеса Ольга Пархоменко объяснила, что кредит на обучение – это инструмент, позволяющий сохранить свободу выбора. Ведь это о поддержке семьи, когда решение надо принимать быстро.

И самое главное, что в Sense Bank кредит доступен не только для оплаты обучения в вузах, но и для частных школ – именно это часто становится спасительным решением. Нам рассказали об условиях кредитования, которые на самом деле очень просты и понятны:

можно взять от 20 000 до 500 000 грн;

на срок от 1 до 5 лет;

ставка – фиксированная, 37% в год;

никаких дополнительных или скрытых комиссий;

оформить все можно в ближайшем отделении банка.

"Это не о долге, это о выборе, об уважении к желаниям ребенка и о возможности не отказываться от мечты из-за временных финансовых трудностей", – отметила Пархоменко. Чтобы показать, как это работает, эксперт поделилась несколькими реальными примерами:

семья решила перевести ребенка из государственной школы в частную, стоимость обучения в год составляет 50 000 грн. Если взять кредит на 3 года, платеж будет примерно 2319 грн/мес . Если выбрать 5 лет, то придется заплатить чуть больше 1800 грн/мес , так семья получает доступ к качественному образованию без шоковой нагрузки на бюджет;

. Если выбрать 5 лет, то придется заплатить чуть больше , так семья получает доступ к качественному образованию без шоковой нагрузки на бюджет; абитуриент поступил на желанную специальность в частном вузе в Киеве, но контракт стоит 100 000 грн в год. Родители берут кредит на 5 лет. Ежемесячный платеж получается около 3678 грн, или 4638 грн/мес, если выбрать 3 года, – сумма посильная, а ребенок учится там, где хотел.

Как оказалось, иметь план Б – это не слабость, а наоборот, признак ответственности. И даже если все сложится и кредит не понадобится, то хорошо знать, что такой вариант есть. Потому что образование – это инвестиция, и когда рядом надежный партнер, такой как Sense Bank, решение принимать легче.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разработали новые правила на условия кредитования военнослужащих и ветеранов. В частности, предлагается по-особенному считать кредитные лимиты для защитников страны, а также компенсировать банкам начисленные проценты по ставкам.

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