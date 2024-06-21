Книгу о Гарри Поттере с опечатками автора продали по цене квартиры

Книгу английской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 45 тыс. фунтов стерлингов (около $53 тыс. евро), что сравнимо с ценой квартиры в Киеве. Уникальность издания заключается в авторских опечатках.

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Книга была одной из 500 экземпляров в первом тираже серии изданий о приключениях мальчика-волшебника и его друзей в школе магии Хогвартс. Об успешном завершении торгов в Шотландии сообщили в аукционном доме Lyon and Turnbull.

Первый тираж книги был напечатан в 1997 году. Издатели не были уверены, что серия окажется популярной и поэтому выпустили лишь небольшое количество экземпляров.

Среди особенностей этого тиража: орфографическая ошибка в слове "Philosopher's" на одной из обложек, а также повторение словосочения "1 wand" на 53 странице. Конечная стоимость лота оправдала оценку экспертов, которые прогнозировали, что он будет продан за 40-60 тыс. фунтов стерлингов. Предыдущий владелец купил эту уникальную книгу в одном из книжных магазинов Лондона около 20 лет назад.

"Первое издание "Гарри Поттера и философского камня" – исключительно редкая книга, которую можно найти в любом состоянии, но книгу в таком превосходном состоянии вполне можно назвать "жемчужиной в короне" любого коллекционера Гарри Поттера", – сказала руководительница отдела книг и рукописей Lyon and Turnbull Кэти Марсден.

Кроме этой книги, на аукционе за 7,5 тыс. фунтов стерлингов (8,9 тыс. евро) продали первое издание романа "Гарри Поттер и тайная комната", а роман "Гарри Поттер и философский камень" с запиской Роулинг, адресованной предыдущему владельцу. Среди остальных лотов оказалось издание из первого тиража романа об агенте британской разведки Джеймсе Бонде "Казино Рояль" с дарственной надписью автора Яна Флеминга. Книгу продали за 38,9 тыс. фунтов стерлингов (примерно 46,1 тыс. евро).

Ранее OBOZ.UA писал, что на аукционе в Германии продали один из 27 фотоаппаратов Leica MP2, выпущенных в 1958 году. Стоимость лота составила 1,56 млн евро.

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