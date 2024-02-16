Клиенты ПриватБанка не смогут расплачиваться картами: в банке рассказали, как долго

В ночь на 17 февраля ПриватБанк приостановит проведение операций своих клиентов с использованием карт. Причина – проведение плановых регламентных работ процессинга.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: работы будут длиться с 00:05 і до 04:05 утра.

При этом подчеркивается: они поставят на паузу и другие услуги банка. В частности, работу:

банкоматов;

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов.

"Этой ночью мы снова проводим плановые регламентные работы процессинга. Плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами", – говорится в сообщении.

Осуществить все платежи следует заранее

В связи с проведением работ, в банке призвали своих клиентов перенести время осуществления всех необходимых платежей. В частности, там советуют:

сделать это заранее;

отложить на несколько часов.

Как добавить в Приват24 карту другого банка

В то же время, отметим: онлайн-банкинг ПриватБанка может работать и для карточек других украинских финучреждений. Для этого клиенту нужно добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт. Для этого следует:

войти в приложение "Приват24" и выбрать на главной странице пункт "Все карточки";

на открывшемся экране нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт "Добавить карточку другого банка";

сразу после этого на экране появится форма для заполнения, в которой нужно указать: название карточки (можно ввести любое, под ним новая карта потом будет отображаться в общем списке), номер карты, ее срок действия и CVV-код с оборота;

скорее всего, операцию придется подтвердить через 3-D Secure (ввести код, который придет на номер телефона или в приложение "родного" для карточки банка), при этом с карты спишется 1 грн, которая затем будет возвращена клиенту.

После добавления карты она появится в списке доступных. Теперь с нее можно:

переводить деньги с карты на свои карты и счета в ПриватБанке (будет дополнительно начисляться комиссия);

проводить платежи на карту Visa/Mastercard любого банка мира;

проводить платежи по Украине по реквизитам;

оплачивать коммунальные услуги;

пополнять мобильный телефон.

Также OBOZ.UA ранее рассказывал, как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке. Оказалось, что воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех крупных операторов мобильной связи в Украине.

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