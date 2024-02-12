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Как добавить в Приват24 карту другого банка: пошаговая инструкция

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
696
В Приват24 можно добавить карту другого банка: как это сделать

Онлайн-бакинг государственного ПриватБанка может работать и для карточек других украинских финучреждений. Для этого клиенту нужно добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт.

OBOZ.UA разобрался, как добавить карту другого банка в "Приват24". Вот пошаговая инструкция:

  • войти в приложение "Приват24" и выбрать на главной странице пункт "Все карточки";
Приват24 - как зайти в меню управления картами
  • на открывшемся экране нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт "Добавить карточку другого банка";
Где добавлять карту в Приват24
  • сразу после этого на экране появится форма для заполнения, в которой нужно указать: название карточки (можно ввести любое, под ним новая карта потом будет отображаться в общем списке), номер карты, ее срок действия и CVV-код с оборота;
Какие данные карты другого банка нужно ввести в Приват24
  • скорее всего, операцию придется подтвердить через 3-D Secure (ввести код, который придет на номер телефона или в приложение "родного" для карточки банка), при этом с карты спишется 1 грн, которая затем будет возвращена клиенту.

Как использовать карту другого банка в Приват24

После добавления карты она появится в списке доступных. Теперь с нее можно:

  • переводить деньги с карты на свои карты и счета в ПриватБанке (будет дополнительно начисляться комиссия);
  • проводить платежи на карту Visa/Mastercard любого банка мира;
  • проводить платежи по Украине по реквизитам;
  • оплачивать коммунальные услуги;
  • пополнять мобильный телефон.
Карта другого банка в Приват24

Также OBOZ.UA ранее рассказывал, как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке. Оказалось, что воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех крупных операторов мобильной связи в Украине.

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