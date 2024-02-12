Как добавить в Приват24 карту другого банка: пошаговая инструкция

Онлайн-бакинг государственного ПриватБанка может работать и для карточек других украинских финучреждений. Для этого клиенту нужно добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт.

OBOZ.UA разобрался, как добавить карту другого банка в "Приват24". Вот пошаговая инструкция:

войти в приложение "Приват24" и выбрать на главной странице пункт "Все карточки";

на открывшемся экране нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт "Добавить карточку другого банка";

сразу после этого на экране появится форма для заполнения, в которой нужно указать: название карточки (можно ввести любое, под ним новая карта потом будет отображаться в общем списке), номер карты, ее срок действия и CVV-код с оборота;

скорее всего, операцию придется подтвердить через 3-D Secure (ввести код, который придет на номер телефона или в приложение "родного" для карточки банка), при этом с карты спишется 1 грн, которая затем будет возвращена клиенту.

Как использовать карту другого банка в Приват24

После добавления карты она появится в списке доступных. Теперь с нее можно:

переводить деньги с карты на свои карты и счета в ПриватБанке (будет дополнительно начисляться комиссия);

проводить платежи на карту Visa/Mastercard любого банка мира;

проводить платежи по Украине по реквизитам;

оплачивать коммунальные услуги;

пополнять мобильный телефон.

Также OBOZ.UA ранее рассказывал, как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке. Оказалось, что воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех крупных операторов мобильной связи в Украине.

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