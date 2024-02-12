Как добавить в Приват24 карту другого банка: пошаговая инструкция
Онлайн-бакинг государственного ПриватБанка может работать и для карточек других украинских финучреждений. Для этого клиенту нужно добавить карту "чужого" банка в свой аккаунт.
OBOZ.UA разобрался, как добавить карту другого банка в "Приват24". Вот пошаговая инструкция:
- войти в приложение "Приват24" и выбрать на главной странице пункт "Все карточки";
- на открывшемся экране нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт "Добавить карточку другого банка";
- сразу после этого на экране появится форма для заполнения, в которой нужно указать: название карточки (можно ввести любое, под ним новая карта потом будет отображаться в общем списке), номер карты, ее срок действия и CVV-код с оборота;
- скорее всего, операцию придется подтвердить через 3-D Secure (ввести код, который придет на номер телефона или в приложение "родного" для карточки банка), при этом с карты спишется 1 грн, которая затем будет возвращена клиенту.
Как использовать карту другого банка в Приват24
После добавления карты она появится в списке доступных. Теперь с нее можно:
- переводить деньги с карты на свои карты и счета в ПриватБанке (будет дополнительно начисляться комиссия);
- проводить платежи на карту Visa/Mastercard любого банка мира;
- проводить платежи по Украине по реквизитам;
- оплачивать коммунальные услуги;
- пополнять мобильный телефон.
Также OBOZ.UA ранее рассказывал, как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке. Оказалось, что воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех крупных операторов мобильной связи в Украине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!