Как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке: подробная инструкция
В Украине есть возможность вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту. Однако воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех операторов мобильной связи. Клиенты Lifecell или Vodafone имеют возможность пополнить карточку с мобильного счета с помощью дополнительных сервисов. А вот абоненты "Киевстар" уже не могут совершать такие операции.
Для выполнения перевода денег с мобильного на банковскую карточку можно воспользоваться инструкциями. OBOZ.UA подготовил их.
Как перевести деньги со счета Vodafone и Lifecell на карту: инструкция для EasyPay
Перевод денег с мобильного телефона на карту в банке осуществляется с помощью платежного сервиса EasyPay через его сайт или приложение. Ранее переводы проводились и через систему SharPay, однако в 2024 году этот способ не актуален.
В первую очередь нужно зарегистрироваться в системе EasyPay. Следует учесть, что для этого понадобится указать имя и фамилию, номер телефона, а также свой e-mail. После регистрации придется совершить несколько шагов:
1. Найти на сайте или в приложении пункт меню "Пополнение карточки".
2. В зависимости от мобильного оператора выбрать опцию. Это будет один из таких вариантов:
- для Vodafone: "Пополнение банковской карты моб. деньгами ЧАО "ВФ Украина";
- для Lifecell: "Пополнение банковской карты моб. деньгами Lifecell".
3. В открывшемся окне нужно ввести данные для оплаты. Они идентичны для обоих операторов:
- номер телефона отправителя (появится в поле автоматически, т.к. был указан во время регистрации на EasyPay);
- номер банковской карты получателя (услуга работает только для карт украинских банков);
- сумма перевода (исключительно в гривне; минимум 1 грн, максимум 4000 грн).
4. Далее система попросит пользователя еще раз подтвердить, что деньги нужно снять именно с мобильного счета. Для этого нужно будет кликнуть на выпадающее меню и подтвердить выбор оператора.
Следует учитывать, что комиссии у Lifecell и Vodafone различаются. К примеру, с платежа в 50 грн у Vodafone нужно заплатить 3,5 грн комиссии, а у Lifecell – 4 грн.
5. Последним пунктом будет завершение платежа. После этого средства должны быть зачислены на банковскую карту получателя.
"Родной" сервис: вывод денег с Lifecell через Paycell
Если для Vodafone доступны перевод на карту только через EasyPay, Lifecell также предлагает использовать собственный платежный сервис Paycell. Пользоваться можно как сайтом, так и приложением сервиса.
Перевод средств через Paycell доступен не для всех абонентов. Не смогут перевести деньги на карту клиенты оператора, которые:
- находятся на контрактном обслуживании;
- пользуются номером Lifecell менее восьми дней;
- сменили тарифный план или заменили SIM-карту менее восьми дней назад.
Дополнительная регистрация в системе не требуется. Для перевода средств нужно указать свой номер телефона, номер банковской карточки получателя и сумму.
Платежи принимаются только в гривне на карты Visa, Mastercard и "Простір", выданные украинские банками. Минимальная сумма перевода – 1 грн. Комиссия зависит от типа карты и банка, для некоторых вариантов она нулевая.
Как вывести деньги с "Киевстара" на карту
К сожалению, на данный момент это невозможно. Ранее "Киевстар" разрешал перечислять средства с мобильного счета через услугу "Смарт-Гроші", однако ее действие было прекращено с 1 декабря 2022 года.
Кроме перевода средств с мобильного счета на банковскую карту та же услуга включала еще несколько сервисов. В частности, перевод без комиссии с "Киевстар" на счета других мобильных операторов, оплата с мобильного коммуналки, транспорта и прочих услуг.
Теперь все эти возможности также недоступны. При этом у абонентов "Киевстара" остается возможность перераспределять средства между несколькими счетами этого же мобильного оператора.
Как сообщал OBOZ.UA, мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.
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