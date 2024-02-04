Как перевести деньги с мобильного счета на карту в банке: подробная инструкция

В Украине есть возможность вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту. Однако воспользоваться такой услугой могут абоненты не всех операторов мобильной связи. Клиенты Lifecell или Vodafone имеют возможность пополнить карточку с мобильного счета с помощью дополнительных сервисов. А вот абоненты "Киевстар" уже не могут совершать такие операции.

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Для выполнения перевода денег с мобильного на банковскую карточку можно воспользоваться инструкциями. OBOZ.UA подготовил их.

Как перевести деньги со счета Vodafone и Lifecell на карту: инструкция для EasyPay

Перевод денег с мобильного телефона на карту в банке осуществляется с помощью платежного сервиса EasyPay через его сайт или приложение. Ранее переводы проводились и через систему SharPay, однако в 2024 году этот способ не актуален.

В первую очередь нужно зарегистрироваться в системе EasyPay. Следует учесть, что для этого понадобится указать имя и фамилию, номер телефона, а также свой e-mail. После регистрации придется совершить несколько шагов:

1. Найти на сайте или в приложении пункт меню "Пополнение карточки".

2. В зависимости от мобильного оператора выбрать опцию. Это будет один из таких вариантов:

для Vodafone : "Пополнение банковской карты моб. деньгами ЧАО "ВФ Украина";

: "Пополнение банковской карты моб. деньгами ЧАО "ВФ Украина"; для Lifecell: "Пополнение банковской карты моб. деньгами Lifecell".

3. В открывшемся окне нужно ввести данные для оплаты. Они идентичны для обоих операторов:

номер телефона отправителя (появится в поле автоматически, т.к. был указан во время регистрации на EasyPay);

номер банковской карты получателя (услуга работает только для карт украинских банков);

сумма перевода (исключительно в гривне; минимум 1 грн, максимум 4000 грн).

4. Далее система попросит пользователя еще раз подтвердить, что деньги нужно снять именно с мобильного счета. Для этого нужно будет кликнуть на выпадающее меню и подтвердить выбор оператора.

Следует учитывать, что комиссии у Lifecell и Vodafone различаются. К примеру, с платежа в 50 грн у Vodafone нужно заплатить 3,5 грн комиссии, а у Lifecell – 4 грн.

5. Последним пунктом будет завершение платежа. После этого средства должны быть зачислены на банковскую карту получателя.

"Родной" сервис: вывод денег с Lifecell через Paycell

Если для Vodafone доступны перевод на карту только через EasyPay, Lifecell также предлагает использовать собственный платежный сервис Paycell. Пользоваться можно как сайтом, так и приложением сервиса.

Перевод средств через Paycell доступен не для всех абонентов. Не смогут перевести деньги на карту клиенты оператора, которые:

находятся на контрактном обслуживании;

пользуются номером Lifecell менее восьми дней;

сменили тарифный план или заменили SIM-карту менее восьми дней назад.

Дополнительная регистрация в системе не требуется. Для перевода средств нужно указать свой номер телефона, номер банковской карточки получателя и сумму.

Платежи принимаются только в гривне на карты Visa, Mastercard и "Простір", выданные украинские банками. Минимальная сумма перевода – 1 грн. Комиссия зависит от типа карты и банка, для некоторых вариантов она нулевая.

Как вывести деньги с "Киевстара" на карту

К сожалению, на данный момент это невозможно. Ранее "Киевстар" разрешал перечислять средства с мобильного счета через услугу "Смарт-Гроші", однако ее действие было прекращено с 1 декабря 2022 года.

Кроме перевода средств с мобильного счета на банковскую карту та же услуга включала еще несколько сервисов. В частности, перевод без комиссии с "Киевстар" на счета других мобильных операторов, оплата с мобильного коммуналки, транспорта и прочих услуг.

Теперь все эти возможности также недоступны. При этом у абонентов "Киевстара" остается возможность перераспределять средства между несколькими счетами этого же мобильного оператора.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.

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