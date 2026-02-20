Клиенты "Новой почты" пожаловались на сбой в приложении: какая функция не работает

В пятницу, 20 февраля, некоторые клиенты "Новой почты" пожаловались на возможный сбой в работе приложения компании. Перечисленные проблемы касаются онлайн-оплаты посылок.

Об этом некоторые клиенты пишут в комментариях на официальной странице "Новой почты" в Facebook. Сбой, вероятно, не является массовым, т.к. жалоб не много.

Сама компания на момент публикации материала не делала никаких заявлений. На жалобы реагирует служба поддержки, решая их в личном порядке.

По словам одной из клиенток, ей не удалось оплатить доставку двух посылок онлайн. "Сначала были технические ошибки, а теперь пишет "что-то пошло не так", – отметила она.

Похожую проблему описал и другой пользователь. По его словам, при попытках провести онлйн-оплату в приложении у него также отображаются ошибки – в частности, 404.

Как сообщал OBOZ.UA, клиенты сервиса доставки Glovo в Украине 11 февраля массово сообщали о случаях значительных списаний средств под видом "чаевых". Вместо 50-100 грн с банковских карт исчезало по 5000-11 000 грн.

