Клиенты Monobank жалуются на сбой в приложении: что произошло

В приложении Monobank вероятно произошел технический сбой. Пользователи начали жаловаться на проблемы со входом, вместо интерфейса видят фирменного кота с сообщением об ошибке. Техподдержка банка подтвердила определенным СМИ о трудностях и о том, что команда уже работает над решением ситуации.

Видео дня

Вечером, 23 июня в украинском сегменте соцсетей появились сообщения пользователей, которые столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение Monobank.

Вместо привычного интерфейса некоторые клиенты увидели изображение фирменного кота банка с сообщением об ошибке. Хотя не все наблюдали такую ситуацию, часть людей отмечала, что функции приложения или не загружаются, или работают с перебоями.

В отдельных сообщениях говорилось, что попытки пополнить благотворительные сборы через Monobank не увенчались успехом, однако оплата через Apple Pay проходила. Некоторые же пользователи наоборот утверждали, что у них все работает исправно, что может свидетельствовать о частичном или нестабильном характере ситуации.

В ответ на обращение СМИ, техническая поддержка банка сообщила о наличии трудностей в работе мобильного приложения и отметила, что из-за этого ответ на обращение может поступать с определенной задержкой. В то же время в сообщении отмечается, что команда специалистов уже работает над решением вопроса.

Причины ситуации пока не уточняются. Официальная позиция Monobank ограничивается сообщением о временных трудностях и заверением, что работа ведется.